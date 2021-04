Altenburg

Ich habe wieder ein spannendes Spiel gefunden. Dieses Mal geht’s um die Eisenbahn. Dabei lasse ich Themen wie Pünktlichkeit und Verlässlichkeit mal ganz außer Acht. Obwohl, eigentlich nicht, denn letztlich sind in „Switch & Signal“ nun wir diejenigen, die für den Fahrplan der Züge verantwortlich sind. Und trotz aller guten Vorsätze kommt wie im wahren Leben doch immer wieder was dazwischen. Zusätzliche Züge, Defekte, Sondertransporte – all das erschwert die ganze Arbeit enorm. Und wir? Wir sehen oft nur das, was eben nicht in Ordnung ist, unpünktliche oder ausfallende Züge, mangelnde Bahnhofshygiene, die Liste ist lang. Doch wir sehen nicht die Arbeit derer, die planen und handeln, um so manches doch noch möglich zu machen. Wir setzen, ohne Nachzudenken, voraus, dass immer alles perfekt sein muss. Ist doch schließlich ganz einfach, einen Zug in den Fahrplan einzusetzen, oder?

Gemeinsames tüfteln über Zugstrecken

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor.

In „Switch & Signal“ tüfteln nun alle Spieler gemeinsam, wie die ankommenden Züge verteilt werden. Auf dem Spielplan ist ein Schienennetzwerk mit Städten, Weichen und Signalen zu sehen. Die Züge kommen nach und nach ins Spiel. Ziel ist es, die auf dem Spielplan stehenden Güter mit den Zügen von den Städten zum Hafenbahnhof zu bringen. Unfälle sind dabei nicht erlaubt. Und die Loks mal eben anheben und umsetzen geht auch nicht. Fehler kosten Zeit und damit die wertvollen Zeitplättchen. Sind die alle, verlieren die Spieler. Die Weichen müssen dabei selbst gestellt werden. Nebenbei variieren die Geschwindigkeiten der Züge, auch das will bedacht sein. Ein langsamer Zug vor einem schnellen? Das sorgt für Probleme.

Aktionen werden in „Switch & Signal“ komplett über Handkarten gesteuert. Quelle: Gabriele Orymek

Weichenstellung per Handkarten

Alle Aktionen werden über Handkarten gesteuert. Eine Karte stellt eine Weiche, eine andere bewegt einen Zug und die nächste öffnet das Einfahrt-Signal der Städte. Jeder Spieler zieht dabei fünf Handkarten vom Stapel, spielt eine oder auch mehrere aus und zieht wieder neue Karten auf die Hand. Wie bei kooperativen Spielen üblich, ist dabei eine gute Absprache vonnöten. Welche Karten hast Du? Kannst Du diese Weiche umstellen? Der graue Zug muss nach Nürnberg, der andere Zug ist im Weg – kannst Du den Zug woanders hinfahren lassen? Und sind überhaupt die Startbahnhöhe frei, nicht dass ein neuer Zug reinkommt?

Die Spieler müssen sich gut absprechen, um die Züge ans Ziel zu bringen. Quelle: Gabriele Orymek

Das Spiel spielt mit

„Switch & Signal“ braucht gute gemeinsame Planung – und ein wenig Glück. Es ist wichtig, die aktuellen Strecken zu beobachten und mögliche Probleme für die Zukunft im Auge zu behalten. Notfälle sind dabei, dank des Zufallsmechanismus des Spiels, vorprogrammiert. Dafür gibt es einen weiteren Kartenstapel, der, wenn man so will, dem Spiel selbst gehört. Vor jedem Zug eines Spielers muss von dort eine Karte gezogen werden. So spielt das Spiel ein wenig mit. Es bewegt Züge, schickt Sonderzüge ins Schienennetz und sorgt so für den nötigen Anspruch. Das kann mitunter die Pläne ganz schön durcheinander würfeln – und der Sieg rückt in weite Ferne. Es sei denn, alle denken gemeinsam, planen gut und sehen den Problemen ins Auge, um sie dann doch noch zu lösen. Und wenn am Ende in Mitteleuropa alle Güter rechtzeitig angekommen sind, geht es auf nach Nordamerika. Die nächsten Herausforderungen warten schon!

Das kooperative Zugspiel „Switch & Signal" Spieltyp: Kooperatives Strategiespiel Empfohlenes Alter: ab 10 Jahren Spieler: 2 – 4 Spieldauer: ca. 45 Minuten Erscheinungsjahr: 2020 Verlag: Kosmos Preis: ca. 30 Euro

