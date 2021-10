Gemeinsamer Rätselspaß gegen die Zeit – die „Exit“-Spiele

Altenburg

Es beginnt stets mit einem Alptraum: Man ist auf einer Insel verschollen, in einem Labor eingesperrt, hat sich in einem verwunschenen Wald verlaufen. Und es endet stets mit dem Wissen: „Es gibt eine Lösung für das Problem!“

Trend zu Escape-Rooms

Die Rede ist von Exit- oder auch Escape-Spielen im Allgemeinen. Seit einigen Jahren gewinnen die sogenannten Escape-Rooms in größeren Städten mehr und mehr an Bedeutung: Familien und Gruppen aller Art lassen sich dabei in einem Raum einschließen. Verlassen kann das Team den Raum nur, wenn entweder die Zeit abgelaufen ist oder der nötige Schlüssel gefunden wurde. Begleitet wird die Gruppe bei ihrer Aufgabe dabei immer von einem Spielleiter, der wen nötig auch hilfreich zur Seite steht. Das Spielgefühl in einem dieser Räume ist einzigartig: Das ganze Team versucht gemeinsam, die verschiedenen Hinweise zu finden und sie in logische Zusammenhänge zu bringen. Die Rätsel selbst können dabei aus den unterschiedlichsten Themenbereichen stammen.

Rätsel-Erlebnis fürs Wohnzimmer

LVZ-Spieleexpertin Gabriele Orymek stellt in loser Folge interessante und unterhaltsame Spiele vor. Quelle: LVZ

Seit einiger Zeit gibt es nun die Möglichkeit, dieses Spielgefühl auch ins eigene Wohnzimmer zu bringen. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Exits, sogar Exit-Puzzle. Spielen kann man diese Spiele alleine, aber auch in Gruppen mit bis zu sechs Spielern. Ziel ist es, gemeinsam alle Rätsel innerhalb kürzester Zeit zu lösen. Dazu benötigt das Team Allgemeinwissen, eine gute Kombinationsgabe, ein gutes Auge und die Fähigkeit, die Stärken und Schwächen innerhalb der Gruppe optimal zu nutzen – miteinander reden hilft also doppelt.

Mysteriöse Ausgangslage, zahlreiche Herausforderungen

„Die verbotene Insel“ ist ein solches Exit-Game. Es beginnt mit einem Segelbootausflug: Die Spieler finden sich nach einem großen Sturm auf einer mysteriösen Insel wieder. Eine Drehscheibe aus purem Papier-Gold ist der Schlüssel zu einer geheimnisvollen und vor allem beunruhigenden Botschaft. Auf Karten und im beiliegenden Heft finden sich nun insgesamt 26 Rätsel und Aufgaben, die es zu lösen gilt.

Stück für Stück finden die Spieler im Verlauf des Spiels geheimnisvolle Gegenstände, verschiedene Codes und seltsame Symbole. Für allzu schwere Situationen stehen dabei Hilfe-Karten zur Verfügung. Außerdem lohnt es sich, mit Zettel und Stift Buch zu führen, um am Ende nichts Wichtiges zu vergessen – und vielleicht für immer auf der Insel bleiben zu müssen.

Einmaliger Spielspaß, der sich aber lohnt

Doch im Ernst: Letztlich bleibt niemand zurück. Man gewinnt oder verliert das Spiel gemeinsam. Wer sich die Zeit notiert, darf in späteren Spielen versuchen, die eigene Bestzeit zu schlagen.

Wichtig ist jedoch: Die Exit-Spiele sind nur einmal spielbar. Das mag zunächst unrentabel klingen. Allerdings wird für einen Kinobesuch eine ähnliche Summe fällig – und das nur für eine Person. Für eine gemeinsame Spielerfahrung ist der Preis meiner Meinung nach tatsächlich nicht zu viel berechnet.

Und für wen ist ein solches Spiel nun geeignet? Für all jene, die gerne knobeln, Wissen nutzen und als Familie einen kleinen unerwarteten Segelausflug auf dem Küchentisch unternehmen wollen. Dabei aber immer dran denken: Nur gemeinsam seid Ihr stark – und es gibt immer eine Lösung für das Problem!

Die Escape-Spiele der „Exit“-Reihe Spieltyp: Team-Rätsel-Spiel Empfohlenes Alter: ab 12 Jahre Spieler: 1 – 6 Spieldauer: ca. 45 bis 90 Minuten Erscheinungsjahr: seit 2016 Verlag: Kosmos Preis: ca. 17 bis 25 Euro

Von Gabriele Orymek