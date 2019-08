Altenburg

Musik als Friedensstifter – In diesen Fokus stellte Moderatorin Karin Kundt-Petters das diesjährige traditionelle Sommerkonzert des Gemischten Chores Altenburg e.V. im beeindruckenden Ambiente des Festsaales im Residenzschloss. Sie verwies auf die Einklang schaffende Kraft der Musik, die in guter Gemeinsamkeit den gerade aktuell so nötigen Frieden stiften kann. Das gemeinsame Singen ist dafür beste Chance! Chorleiter Wolfgang Langner lud auch dieses Jahr das Publikum zu solchem ein. „Kein schöner Land“ erklang so vielstimmig im Festsaal samt einer eigenen Fassung der 5. Strophe.

Freude am Gesang

Langner bewies in der Programmgestaltung mit 14 Titeln, die größtenteils zum Volksgut gehören oder als Volkslied den „Ritterschlag“ erhalten haben, erneut ein sicheres Händchen für solches und die Möglichkeiten seiner Sängerschar. Diese überzeugte mit Klangschönheit und vor allem mit ihrer spürbaren Freude am Gesang. Langners Dirigent reizte auch die Nuancen des mehrstimmigen Gesanges voll aus.

Solcher war besonders bei Mendelssohn-Bartholdys „Oh sanfter süßer Hauch“, dem „La Montanara“ sowie in kleinerer Besetzung bei „An hellen Tagen“, dem selten zu hörenden „Tummel dich, gut’s Weinlein“ von Nicolaus Rosthius und als Referenz an die Beatles bei „Yesterday“ hörbar. Da konnten sich auch die wenigen Männerstimmen gut ins Klangbild einbringen. Voller Schwung überzeugten zudem die „Wiener Walzerklänge“ von Johann Strauß, die auch als Zugabe erklangen.

Geburtstage über Geburtstage

Kapellmeister Thomas Wicklein erwies sich wie gewohnt als sicherer, inspirierender Partner des Chores am Flügel. Eigenständig erinnerte er mit Klangbeispielen und geschichtlichen Abrissen an drei Jubilare der Musikwelt: den 300. Geburtstag von Mozarts Vater Leopold, den jeweils 200. von Pianistin und Komponistengattin Clara Schumann sowie von Franz von Suppé, Schöpfer der bekannten „Leichten Kavallerie“.

Was wären die Konzerte des Gemischten Chores ohne die einfühlsame, informative Moderation der Schauspielerin Karin Kundt-Petters samt ihrer Gedichtauswahl mit packenden Interpretationen derselben. Eigentlich undenkbar! Auch sie würdigte Jubilare des Jahres. So begehen wir in diesen Tagen den 270. Geburtstag des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe (28. August). Den 200. Geburtstag könnte 2019 Theodor Fontane feiern, den 100. Hans Naumilkat, besonders bekannt als Leiter des DDR-Pionierchores.

Lyrik und Werbung für den Chor

Mit Iris Erhardt verfügt der Chor sozusagen über eine Hausdichterin. Aus deren Gedichtband „Im Himmel muss es Amseln geben“ kamen zwei Beispiele zu Gehör, die das Publikum ergriffen.

Daneben rührte Theaterfreundin Kundt-Petters kräftig die Werbetrommel für einen Besuch des neuen Theaterzeltes – und für künftige Sängerinnen und vor allem Sänger des Chores. Die Chormitglieder selbst bedankten sich schließlich auch bei der Stadtverwaltung, die den Festsaal für Konzerte zur Verfügung stellt. Als Vertreter der Stadt war der Vorsitzende des Schlossvereins Frank Tanzmann ( CDU) vor Ort, der sich vom Konzertnachmittag in jeder Hinsicht begeistert zeigte.

Von Frieder Krause