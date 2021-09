Gemischtes Echo auf AfD-Gegenkandidat in Meuselwitz – und offenbar ein dritter Bewerber

Meuselwitz

Die angestrebte Kandidatur von Ronny Dathe zur Meuselwitzer Bürgermeisterwahl wird im politischen Meuselwitz mit Interesse verfolgt. Wie berichtet, hatte der amtierende Ordnungsamtsleiter seinen Hut fürs höchste Amt der Schnauderstadt in den Ring geworfen, nachdem zuvor lediglich die AfD Ambitionen erkennen ließ (OVZ berichtete).

Verwaltungslaufbahn spricht für Kandidaten

Die Reaktionen auf Dathes Ankündigung pendeln unter den restlichen Fraktionen zwischen Überraschung, Zustimmung und Zurückhaltung. Man behalte die Entwicklung im Auge, teilt etwa SPD-Stadtrat Eberhard Hanisch mit, wolle sich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf eine Unterstützung Dathes festlegen. Zwar spreche dessen Verwaltungslaufbahn für ihn, allerdings sehe man Dathes Ankündigung, auf offensiven Wahlkampf zu verzichten, kritisch. „Wir warten vorerst noch ab, werden dann den aus unserer Sicht geeignetsten Kandidaten unterstützen.“

Bewerber ohne politischen Background

„Gar nicht so verkehrt“ sei Dathes Kandidatur, findet CDU-Fraktionschef Matthias Wittig. „In der aktuell schwierigen Meuselwitzer Situation muss es nichts Negatives sein, wenn ein Kandidat antritt, der keinen politischen Background hat oder einer Partei angehört.“ Sollte sich kein weiterer Bewerber abseits eines AfD-Kandidaten finden, werde man Dathe wohl unterstützen, lässt er durchblicken. Allerdings wolle man sich zuvor noch in einer Vorstandssitzung verständigen.

Zwischen „mutig“ und „überrascht“

Grundsätzliche Sympathie schlägt Dathe auch aus dem Lager der BfM entgegen. „Sicher wird es für einen Kandidaten aus dem Rathaus nicht einfach, allerdings bringt er auch Erfahrung mit, weiß, wie der Laden läuft“, so BfM-Vize Thomas Heimbach. „Mutig“ sei Dathes Schritt, findet auch Angela Pechmann (Linke). Ob der Verwaltungskandidat die Unterstützung ihrer Fraktion erhalte, ist allerdings offen. „Wir werden uns in den nächsten Tagen verständigen und bestimmte Kandidaten auch zu Gesprächen einladen“, kündigt sie an.

Überrascht zeigt sich hingegen Antje Ulich von der NMM. „Das hatte ich so nicht vermutet“, gibt sie zu. Weiter will sie sich zur Sache nicht äußern, verweist aber auf eine Mitgliederversammlung in der kommenden Woche, nach der man klarer sehen dürfte.

Pick und Liefländer lassen Kandidatur weiter offen

Spannend ist dagegen die Frage, wie es Bürgermeister Udo Pick (FDP) und sein Vize Klaus-Peter Liefländer (UWW) mit einer möglichen Kandidatur halten. Während der Stadtchef auf Anfrage auch weiterhin keine abschließende Aussage dazu treffen kann, bleibt auch Liefländer vorsichtig. Er werde weiterhin zur Verfügung stehen, sollte es letztlich doch keine Alternative zur AfD geben. Und: Ganz sicher werde man auf Seiten der UWW die Bewerberfrist zum 1. Oktober im Fall der Fälle einhalten.

Offenbar dritter Bewerber im Hintergrund

Final ist das Kandidatenfeld in Meuselwitz also noch nicht. Und im Hintergrund wird bereits ein weiterer Name gehandelt. So scheint mit Matthias Bauer ein weiterer Meuselwitzer Ambitionen zu zeigen, offenbar bereits Unterschriften als Einzelkandidat zu sammeln, bestätigen mehrere Gesprächspartner der OVZ. Bei manchen geht dabei zudem das Gerücht, dass Bauer hierbei auf Schützenhilfe von Bürgermeister Pick bauen könnte, da sich beide offenbar über gemeinsame sportliche Aktivitäten bekannt sind.

Allerdings, betont Pick, habe er Bauer auf dessen Bitte lediglich mit allgemeinen Informationen zu den Regularien der Wahl und Fristen versorgt. „Er ist von mir nicht als Nachfolger auserkoren, eine Einmischung wird es nicht geben.“

Von Bastian Fischer