Generalintendant spricht über große Pläne und blutende Herzen am Altenburger Theater

Altenburg

Es war ein schlimmes Szenario, das nach dem Gespräch der Theater-Intendanten mit dem Thüringer Kulturminister Ende April durch die Medien geisterte: Nicht nur diese Spielzeit, sondern das gesamte Jahr könne es möglicherweise keine Theateraufführungen mehr geben. Doch nun wird allerorten gelockert, in benachbarten Sachsen ist der Theaterbetrieb bereits wieder erlaubt. Die OVZ wollte deshalb im Gespräch mit Generalintendant Kay Kuntze wissen, ob er nun auch für das Theater Altenburg Gera wieder Licht am Ende des Tunnels sieht.

Gerade haben Sie informiert, dass der Probenbetrieb wieder aufgenommen wird. Heißt das, es geht bald wieder los?

Anzeige

Generalintendant Kay Kuntze. Quelle: Ronny Ristok

Weitere LVZ+ Artikel

Der Spielbetrieb in den institutionell geförderten Thüringer Theatern ist im Innenbereich bis zum 31. August eingestellt. Das gilt nach wie vor. Ich rechne auch nicht damit, dass sich daran noch etwas ändern wird. Da es uns aber sehr wichtig ist, mit unserem Publikum vor dem regulären Spielzeitende am 12. Juli noch einmal in Kontakt zu treten, bereiten wir gerade ein Sommertheater vor. Wir planen für Juni/Juli eine Reihe von kleinformatigen Open-Air-Veranstaltungen in Altenburg und Gera. Unter strengen Auflagen und mit Sicherheitsmaßnahmen wollen wir verschiedene Programme auf die Bühnen bringen. Das Hygienekonzept wurde von den Gesundheits- und Ordnungsämtern in Gera und im Altenburger Land, das zuerst nicht zustimmte, inzwischen angenommen.

Besteht angesichts der Lockerungen zumindest die berechtigte Hoffnung, dass es einen regulären Start in die neue Spielzeit geben wird?

Was ab September wird, kann derzeit niemand seriös sagen. Wird gelockert oder nicht? Wie entscheiden dann die Kommunen? Wir bereiten uns natürlich trotzdem vor. Als klar war, dass wir unseren fertigen Spielplan 2020/2021 nicht wie geplant umsetzen können, haben wir einen Plan B entwickelt. Der würde im September unter der Maßgabe starten, dass wir wieder arbeitsfähig sind, dass Proben- und Aufführungsbetrieb unter normalen Umständen stattfinden können und es auch keine Zuschauerbeschränkungen gibt. Nun sind wir aber nicht so naiv anzunehmen, dass es nicht auch anders kommen könnte. Deshalb gibt es parallel einen Plan C, der die jetzt geltenden Maßstäbe zugrunde legt. Das hieße weniger Publikum, ein Fünftel oder ein Viertel der jetzigen Kapazitäten, und kürzere Programme von nur 60 bis 80 Minuten ohne Pausen und ohne Gastronomie, die aber häufiger gespielt würden. Dadurch entstünde ein ganz anderer Spielplancharakter. Wir treiben beides bis zur Umsetzungsreife voran und werden spät eine Entscheidung treffen.

Auch personell gibt es trotz Spielzeitabbruch vieles zu klären. Ist schon über die Nachfolge des scheidenden Generalmusikdirektors entschieden?

Das Verfahren konnte leider nicht abgeschlossen werden, da wir Mitte März ausgebremst wurden. Ich gehe daher davon aus, dass wir im nächsten Jahr ohne GMD arbeiten. Als ich die Intendanz 2011 begonnen habe, gab es auch zwei Spielzeiten keinen Chefdirigenten. Das geht schon mal übergangsweise, auch wenn es auf Dauer natürlich kein guter Zustand ist. Sehr leid tut mir, dass es das geplante große Klassik-Open-Air zur Verabschiedung von Laurent Wagner nicht geben kann.

Und wie sieht es mit Veränderungen in den Ensembles aus? Gab es auch hier Corona-bedingte Planänderungen?

Nein, hier bewegt sich alles im üblichen Rahmen. Von den Solisten verlassen uns im Schauspiel Nolundi Tschudi und Adrien Papritz, im Musiktheater Timo Rößner. Beim Puppentheater gibt es keine personellen Veränderungen.

Wie hoch beziffern Sie die Einnahmeverluste durch die Einstellung des Spielbetriebs? Kommt das Theater in eine finanzielle Schieflage?

Es geht jetzt weniger um die Monate von Mitte März bis Spielzeitende, sondern vielmehr um die langfristige Auswirkung dieser Krisensituation. Wenn wir etwa über lange Zeit nur ein Viertel der Besucher-Kapazitäten nutzen können, wenn Zuschauer Angst haben, sich in geschlossene Räume zu begeben oder im schlimmsten Fall die Schließzeit beispielsweise ein Jahr andauert, dann wird es richtig heikel. Sollten wir die Eigenmittel nicht mehr erwirtschaften können, droht das gesamte Finanzierungssystem zusammenzubrechen. Momentan aber ist zum Glück keine existenzielle Krise entstanden. Das wird durch die Kurzarbeit sehr gut abgefedert, die wir in dieser außergewöhnlichen Situation als Theater nutzten können, obwohl sie sonst gar nicht für den öffentlichen Dienst vorgesehen ist.

Wie viele Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit?

Das ändert sich gerade, weil wir wie gesagt dabei sind, den Probenbetrieb hochzufahren. Damit geht die Kurzarbeit natürlich runter. Es ist mit dem Betriebsrat genau besprochen, wer wann aus der Kurzarbeit rausgeht oder zu welchem Prozentsatz er wieder arbeitet. So wird punktgenau für jeden einzelnen ein Profil erstellt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 80 bis 90 Prozent der 300 Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Wie hat das Publikum auf die Schließung reagiert? Wurde für die bereits gekauften Karten der Preis zurückgefordert oder die Tickets eher in Gutscheine beziehungsweise Spenden umgewandelt? Wieso hat das Theater eigentlich schon ab Anfang April und damit deutlich vor der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes durch den Bundestag die Möglichkeit der Kostenerstattung nicht mehr gewährt?

Es gab eine entsprechende Empfehlung vom Deutschen Bühnenverein, verbunden mit der Bitte, nicht auszuscheren, damit es deutschlandweit eine einheitliche Regelung gibt. Wir haben dies genau in dem Moment gemacht, als die Empfehlung kam. Allerdings wollten ohnehin nur ganz wenige ihr Geld zurück. Die Mehrheit hat sich für einen Gutschein entscheiden, aber überraschend viele haben den Ticketpreis sogar gespendet. Diese Summe beläuft sich aktuell auf fast 20 000 Euro. Zudem haben wir besonders bei unseren Abonnenten eine ganz große Solidarität erfahren. Bis jetzt wurden nur ganz wenige Abos gekündigt, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die Kündigungsfrist bis Ende Juni verlängert wurde. Trotzdem: Diese große Solidarität durch unsere Zuschauer hat uns geradezu überwältigt und macht Mut. Vielen Dank.

In Altenburg gibt es zu den Einnahmeverlusten zu allem Überfluss noch Mehrausgaben durch das Theaterzelt, das nun nicht genutzt werden kann. Das tut richtig weh, oder?

Ja, und das nicht nur beim Blick auf den Kontoauszug. Denn da steht ein leeres Zelt, das nicht nur viel kostet, sondern auch wirklich schön und funktional geworden ist und von unserem Publikum fantastisch angenommen wurde. Es gab kaum Kinderkrankheiten. Das hätten wir uns so nicht träumen lassen. Uns blutet das Herz. Wir hoffen jetzt auf den Herbst.

Von Ellen Paul