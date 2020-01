Gepflegtes Grün in Starkenberg dank schafverrückter Bürger

Erfurt/Tegkwitz

Ein paar Tage noch, dann erblicken die ersten Lämmer des Jahres bei Andreas Zetzsche im Stall in Tegkwitz das Licht der Welt. Ende Januar rechnet der Landwirt im Nebenerwerb damit, dass sich seine Herde wieder um etwa das Anderthalbfache vergrößert. Zetzsches Stamm-Herde zählt mit rund 80 Tieren zu den größeren im Altenburger Land. Es sei einfach ein schönes Hobby, antwortet er auf die Frage, warum er sich die viele Arbeit macht.

Das Scheren kostet mehr als Wolle einbringt

Denn mit dem Halten von Schafen lässt sich unterm Strich kein Geld verdienen. „Ich kenne nicht einen reichen Schäfer. Egal wie groß die Herde ist – einen neuen Traktor oder so hat keiner“, meint er zugespitzt. Zu DDR-Zeiten war das noch etwas anders. Schafwolle war gut verkäuflich. Seinerzeit gab es auch noch überall Textilindustrie. Doch spätestens seitdem Wollspinnereien wie die in Altenburg oder Kotteritz ihren Betrieb eingestellt haben, ist Schafwolle fast nichts mehr wert. „Im vergangenen Jahr zum Beispiel waren wir in Tegkwitz einen Tag beschäftigt, um alle Schafe aus der Nachbarschaft zu scheren. Am Ende hatten wir etwa 500 Kilogramm Wolle im Wert von 130 Euro“, so Zetzsche.

Da kosten im Zweifel die Schafscherer mehr. Dazu kommen übers Jahr verteilt Tierarztkosten, Ausgaben für Futtermittel und die Stallmiete. Ganz zu schweigen von der Arbeit, die nötig ist. „Jetzt im Winter füttere ich zu. Heu und Silage müssen im Sommer gemacht werden. Dazu kommen das Ausmisten und natürlich die Stunden im Stall beim Ablammen der Herde“, zählt Zetzsche auf, während sich ein Tier bei ihm eine Portion Streicheleinheiten abholt.

25 Euro Fördermittel für jedes Schaf

Nein, meint Zetzsche, Geld lasse sich mit den Schafen nicht verdienen. Doch darum geht es ihm auch nicht. Vielmehr seien es die Arbeit in der Natur sowie das Hegen und Pflege der friedlichen Vierbeiner, was ihn täglich motiviere, sich um die Herde zu kümmern. „Die Leute im Dorf können froh sein, dass es noch so Verrückte wie uns gibt“, sagt der 43-Jährige durchaus im Ernst. Denn seine Schafe und die der Nachbarn in Tegkwitz und vielen anderen Dörfern sorgen für Ordnung im Ort und der Natur. „Weil sie Rasenstücke und Wiesen abfressen, die sonst nicht oder nur mit großem Aufwand zu pflegen wären.“

Das ist auch in der Landesregierung bekannt. Deshalb unterstützt sie Halter mit der sogenannten Schaf-Ziegen-Prämie. Die Beweidung ist ein wichtiger Bestandteil der Landschaftspflege, so Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund ( Die Grünen). Halter mit mindestens 20 über neun Monate alten Tieren, die von April bis September weiden, werden deshalb auch 2020 mit von 25 Euro pro Schaf unterstützt, teilt das Ministerium mit. Eine super Sache, findet Zetzsche begeistert, der bereits 2019 die Förderung erhalten hat.

Die Schaf-Ziegen-Prämie kann jetzt für 2020 bis zum 31. März neu beantragt werden. Antragsunterlagen gibt es unter https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-artenschutz/foerderung

Von Jörg Reuter