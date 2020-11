Anwohner der Umleitungsstrecke der B 180 können womöglich bald aufatmen. Der geplante Freigabetermin für die B 180 in Münsa steht fest. Der ursprüngliche Zeitplan konnte wegen Unwägbarkeiten beim Bau nicht eingehalten werden.

Geplanter Freigabetermin für B 180 in Münsa steht fest

