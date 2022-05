Geplatzte Vertragsverhandlungen: Meuselwitzer Bibliothek hat trotzdem neues Domizil

Meuselwitz

Erneute Rolle rückwärts bei der Suche nach einem neuen Bibliotheks-Domizil in Meuselwitz: In seiner jüngsten Sitzung vergangene Woche hob der Stadtrat den im November 2021 gefassten Beschluss, mit den Besitzern des ehemaligen Spar-Markts in der Georgenstraße in Vertragsverhandlungen zu treten, auf. Es war eine erneute Volte in der an Wendungen nicht armen Suche nach einem neuen Standort für den Büchertempel.

Monatelange Hängepartie und kuriose Wendungen

Rückblick: Im vergangenen Sommer hatten Bibliotheksleiterin Sabine Grundmann und ihr Team die angestammten Räumlichkeiten in der Lutherstraße verlassen müssen, um Platz für den Einzug einer Arztpraxis zu machen – allerdings ohne dass ein neues Quartier feststand. In der Folge war eine monatelange Hängepartie entstanden: Neben einem Umzug in eine Villa in der Zeitzer Straße stand auch der Ex-Spar-Markt als mögliches Domizil im Raum. Insbesondere über die in der Georgenstraße nötigen Sanierungsarbeiten hatte es hitzige Debatten gegeben, da angedacht war, dass die Stadt als Mieter für diese Kosten aufkommen sollte. Sogar der damalige Bürgermeister Udo Pick (FDP) hatte sich im Hintergrund eingeschaltet – und Geld aus eigener Tasche in das Vorhaben investiert (LVZ berichtete jeweils).

Linken-Stadträtin kritisiert Rückzug

Vom Rückzug aus den Mietvertragsverhandlungen zeigte sich zur Stadtratssitzung nun insbesondere Angela Pechmann (Linke) völlig überrascht. Es sei glasklar kommuniziert worden, dass ein solcher Vertrag vorbereitet und unterschrieben werde. Für sie sei unverständlich, warum man dies nun nicht umsetze. Bürgermeister Ronny Dathe (parteilos) erklärte daraufhin, dass im Gebäude in der Georgenstraße noch zu viel zu investieren gewesen wäre, worüber mit dem Eigentümer keine Einigung erzielt werden konnte. Dathe nannte auf Nachfrage Probleme mit der Heizung und den Sanitäreinrichtungen.

Für Nutzungskonzept hätte fünfstellige Summe investiert werden müssen

Hintergrund, konkretisiert der Bürgermeister auf LVZ-Anfrage, sei dabei insbesondere das geänderte Nutzungskonzept für die Bibliothek gewesen, das etwa auch ein Lesecafé sowie einen Treffpunkt für Jugendliche vorsieht. Um dies in den Räumen des ehemaligen Spar-Marktes adäquat umzusetzen, sei eine Investition im fünfstelligen Bereich nötig geworden. Im Verlauf der Verhandlungen habe sich abgezeichnet, das hierüber kein Übereinkommen zwischen Kommune und Vermieter erzielt werden konnte. Der Aufhebungsbeschluss sei nun die formale Konsequenz daraus. Böses Blut zwischen Verwaltung und Vermieter habe es nicht gegeben, betont Dathe.

Bibliothek soll in Bahnhofstraße ziehen

Für die Bibliotheksnutzer gibt es dennoch erfreuliche Nachrichten: Denn trotz des geplatzten Vertrages ist inzwischen nun wirklich ein neues Domizil gefunden. Wie Dathe erklärt, soll der Büchertempel in das ehemalige Elektrogeschäft Schön in der Bahnhofstraße einziehen. In dem Objekt, das der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) gehört, laufen derzeit bereits Sanierungsarbeiten. Verlaufe alles nach Plan, soll die Bibliothek Ende Mai oder Anfang Juni dort den Betrieb aufnehmen, so Dathe – und das mit dem neuen Konzept.

Von Bastian Fischer und Jens Rosenkranz