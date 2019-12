Gerät der alte Nikolaus heute beim ZFC in Stress?

Meuselwitz

Bei Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz würde sich der Nikolaus heute in die Gefahr einer Herzattacke wegen Überlastung begeben. Denn jeder der Kicker aus dem 20-köpfigen Kader besitzt nicht nur ein oder zwei Paar Fußballschuhe, sondern oftmals gleich eine ganze Armada.

Schuhe sind Arbeitsgerät der Kicker

„Die Schuhe sind unser Arbeitsgerät“, stellt Mittelfeldroutinier René Weinert klar. Allein in der Kabine hat der 35-Jährige sieben bis acht Paar. Dem steht auch Bastian Strietzel kaum nach. „Da kommt schon einiges zusammen“, sagt er und deutet auf seine mitunter quietschbunte Kollektion. „Was sicher eine Marketingstrategie der jeweiligen Hersteller ist. Was auffällt, wird eher gekauft“, schiebt der 21-Jährige nach.

Vertraglich an bestimmte Marken gebunden ist übrigens keiner beim Viertligisten. „Da hat jeder seine Vorlieben. Kaufen müssen wir die Schuhe komplett selber“, unterstreicht Weinert. Was kostspielig sein kann, kommt doch ein Paar schnell einmal über 200 Euro. Beide Spieler ziehen auch die knallbunten Teile an, stehen aber eher auf Modelle in schlichterem Design. Am liebsten klassisch schwarz oder weiß. „Ich habe schon einmal ein Paar mit schwarzer Abdeckfarbe behandelt“, räumt Bastian Strietzel ein.

Noppe oder Stolle?

Viel entscheidender beim Fußballschuh ist aber, was er so drunter hat. Erst Noppe sowie feste oder Schaubstolle aus Alu garantieren optimalen Halt bei allen Platzverhältnissen. „Letztlich ist es uns überlassen, mit welchem Schuh wir auflaufen. Doch nicht nur der Trainer wäre zu Recht stinksauer, wenn wir uns da vergreifen und nur herumschlittern“, meinen beide unisono. Um einige Grundregeln kommt aber keiner umhin. Noppenschuhe sind gängig auf Kunstrasen, Steckstollen aus Alu in den jeweiligen Größen vor allem bei tiefem und nassem Geläuf. „Letztlich muss jeder für sich entscheiden, in welchem Schuh er sich bei welchem Wetter am besten fühlt“, meint Weini.

Nikolaus macht lieber Bogen um Bluechip-Arena

Bricht angesichts des schon einem gut sortierten Sportschuhladen gleichkommenden Sortimentes heute eine Süßwarenlawine über Zipse herein, wenn der Nikolaus sein Werk verrichtet hat? „Das dürfte nicht passieren“, lachen die Kicker. Und vor die Tür stellen werden beide ihr Arbeitsgerät auch nicht. „Das wäre schon übertrieben“, gibt Weinert zu.

Geputzt wird selber

„Die Fußballschuhe putzen wir selber und gründlich“, betont Mittelfeldroutinier Weinert. „Aber ein besonders großer Aufwand ist das nicht, wenn man immer dran bleibt. Oft reichen fünf Minuten.“ Sicher seien heute die Schuhe oft aus synthetischem Material. Aber es gibt auch noch das klassische Leder, „wo man mit Creme, Lederfett und Bürste ran muss“, verrät Weinert. Ewig hält ein Schuh auch in hoher Qualität und bei bester Pflege nicht. „Paare, mit denen täglich trainiert wird, kann man nach einem halben bis Dreivierteljahr abschreiben, Spielschuhe für die Partien halten rund ein Jahr.“

Sehr gut erinnern sich beide Kicker an ihre Kindheit und die Nervosität, die beide in der Nacht vor dem Besuch des Bärtigen befiel. „Natürlich haben wir zuvor unsere Schuhe freiwillig ordentlich gewienert und vor die Tür gestellt“, plaudert Bastian Strietzel. „An Schlaf war dann oft kaum zu denken.“ Ähnlich ging es René Weinert. „Alle Schuhe kamen raus. Natürlich in der Hoffnung, besonders reich beschenkt zu werden. Als Kind habe ich auch mal die Fußballschuhe drunter gemogelt“, schmunzelt der 35-Jährige. In der Familie wird bis heute beschert. Bei beiden. „Eine Kleinigkeit gibt es bis heute, weil das einfach dazu gehört“, ergänzt Bastian Strietzel.

Von Jörg Wolf