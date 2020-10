Gerd Reinboth will weiter Bürgermeister in Windischleuba bleiben – und nimmt sich viel vor

Windischleuba

Noch nicht einmal mehr eine volle Woche geht ins Land, dann sind die Windischleubaer am 1. November zum Urnengang aufgerufen. Es gilt, ein neues Gemeindeoberhaupt zu bestimmen. Als einziger Kandidat tritt Amtsinhaber Gerd Reinboth ( CDU) an. Er blickt auf eine durchaus erfolgreiche Wahlperiode zurück – und hat sich für die kommenden Jahre erneut einiges vorgenommen.

„Ganz grundsätzlich“, sagt der Bürgermeister, und das Lächeln ist ihm anzuhören, „bin ich mit den vergangenen Jahren ziemlich zufrieden.“ Vieles sei in der Pleißenaue-Gemeinde umgesetzt worden. „Das fängt bei der Neugestaltung des Pestalozziplatzes an, geht weiter mit verschiedenen Straßensanierungen und endet beim erfolgreich abgeschlossenen Hochwasserschutz im Bereich der Jugendherberge“, zählt er auf. Obendrauf komme noch die nagelneue Fahrzeughalle, die die Kameraden der Pöppschener Wehr im vergangenen Jahr in Beschlag nehmen konnten.

Finanzstarker Gönner für die Fahrzeughalle

Besonders stolz könne die Gemeinde dabei darauf sein, dass man trotz seit Jahren ausbleibender Zuwendung aus dem kommunalen Finanzausgleich investieren konnte. „Wir haben alles aus Eigenmitteln bestritten, sind um die Erhöhung von Grund- oder Gewerbesteuer herumgekommen“, bilanziert Reinboth. Im Fall der Fahrzeughalle stand bekanntlich mit Siegmar Neuhaus ein finanzkräftiger Gönner für die Finanzierung parat: Eine sechsstellige Summe stellte der gebürtige Pöppschener für die Umsetzung zur Verfügung.

Lebensmittelmarkt und Breitbandausbau sind Themen

Mit dem so Erreichten im Rücken möchte Reinboth auch in einer sehr wahrscheinlichen weiteren Amtszeit nicht zurückstecken, im Gegenteil: Bereits jetzt benennt er gleich mehrere größere Vorhaben, die er voranzutreiben gedenkt. „Weit oben auf der Liste steht dabei die schon lange geplante Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Gewerbegebiet endlich umzusetzen“, kündigt er an. Und auch beim Thema Breitbandausbau sollen Ergebnisse her, auch wenn der Eigenanteil mit 55 000 Euro nicht zu verachten sei. „Dann möchte ich, falls die Idee einer Gebietsreform erneut aufkommt, weiter für die Eigenständigkeit unserer Gemeinde kämpfen. Und eine weitere Verbesserung der technischen Ausstattung von Feuerwehr und Bauhof ist ebenfalls geplant.“

Ebenfalls positiv blickt Reinboth auf die Pläne für den angedachten Industriepark Altenburg-Windischleuba, der nördlich der Skatstadt entstehen könnte und dann auch mit den Kohlemillionen für den Landkreis finanziert werden soll. „Alles, was Arbeitsplätze in die Region holt, ist grundsätzlich gut“, fasst Reinboth seine Unterstützung knapp zusammen.

Von Bastian Fischer