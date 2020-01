Gericht prüft Baumfällung am Flugplatz Nobitz

Altenburg/Weimar

Noch im ersten Halbjahr plant das Oberverwaltungsgericht in Weimar, sich mit dem Flugplatz Nobitz zu befassen. Wie Gerichtssprecherin Katharina Hoffmann auf OVZ-Anfrage mitteilt, werde es, sofern nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, bis Juni eine mündliche Verhandlung in Weimar geben. Der konkrete Termin dafür werde in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Eilentscheidung vor sechs Jahren

Derzeit sind zwei Verfahren anhängig, in denen der Senat klären soll, ob es in Nobitz einen gültigen Bauschutzbereich gibt. Der sogenannte Bauschutzbereich ist die rechtliche Grundlage und Basis für die Hindernisbeseitigung in den Ein- und Ausflugschneisen des Flugplatzes Nobitz. Wie berichtet, sorgen momentan die erneut anstehenden beziehungsweise verlangten Baumfällungen und Rückschnitte an Gehölzen im Bauschutzbereich für viel Gesprächsstoff und Kritik unter den betroffenen Anrainern.

Die Ablehnung dieser Forderungen ist nicht neu. Bereits 2014 wollten zwei Einwohner von Niederleupten gerichtlich klären lassen, ob sie gezwungen sind, ihre Bäume zu kappen. Also ob die Eingriffe in die Privatgrundstücke rechtmäßig sind. In einer Eilentscheidung vor sechs Jahren genehmigte das Oberverwaltungsgericht ( OVG) vorerst den Rückschnitt der Bäume. Das Gericht begründete dies mit einer eventuellen Gefährdung des Luftverkehrs bis zur endgültigen Entscheidung.

Freistaat sitzt privaten Klägern gegenüber

In dieser sollen die Richter die strittige Frage entscheiden, ob es sich in Nobitz um einen Flughafen oder einen Verkehrslandeplatz handelt. Die juristische Haarspalterei der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung hat Tragweite. Denn laut dem Regelwerk ist nur für Flughäfen ein Bauschutzbereich unumgänglich. Für Verkehrslandeplätze hingegen sieht die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung eine solche Schutzzone nicht vor.

Im Hauptsacheverfahren sitzen die Niederleuptener Kläger dem Freistaat Thüringen gegenüber. Denn dessen obere Luftfahrtbehörde, das Thüringer Landesverwaltungsamt, ist für die Einhaltung der Flugsicherheit zuständig. Zur mündlichen Verhandlung werde aber auch der Flugplatzbetreiber als Beteiligter des Verfahrens mit eingeladen, so Richterin Hoffmann.

Von Jörg Reuter