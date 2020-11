Windischleuba

„Erst einmal bin ich mit dem Ergebnis vollauf zufrieden“, betont Gerd Reinboth ( CDU). Der Windischleubaer steht auch für die kommenden Jahre als Bürgermeister in der Verantwortung. Das ist das Ergebnis der Wahl zum Gemeindeoberhaupt, die jüngst in der Pleißenaue-Gemeinde abgehalten wurde. Reinboth konnte dabei satte 98,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen – war allerdings auch als einziger Kandidat angetreten.

Wenig überraschend also, dass die Zustimmung für den Amtsinhaber derart groß ausfiel. Allerdings – auch das gehört zur Wahrheit – hielt sich die Wahlbeteiligung auch 2020 in Grenzen. Gerade einmal 632 Wahlberechtigte traten den Urnengang an, 586 Stimmen entfielen dabei auf Reinboth, weitere sieben Wähler vermerkten einen anderen Kandidaten auf ihrem Wahlzettel. 39 Mal wurden ungültige Stimmen abgegeben.

Mehrere Gründe für geringes Interesse

Für das geringe Interesse macht Reinboth neben seiner Einzelkandidatur auch die aktuelle Lage verantwortlich. „Sicherlich dürften auch die Corona-Situation und das schlechte Wetter am Wahltag eine Rolle gespielt haben“, führt er mögliche Erklärungen ins Feld. Angesichts dessen habe er bereits mit der verhaltenen Teilnahme gerechnet. „Aber ich nehme das sportlich. Das Ergebnis zeigt ja, dass die Leute nicht ganz unzufrieden mit meiner Arbeit sein können.“

Frische Ausstattung für Feuerwehr und Bauhof

Für die kommenden Jahre hat sich Reinboth bereits einige Projekte vorgenommen. Neben größeren Maßnahmen wie der lange geplanten Ansiedelung eines Lebensmittelmarktes im Gewerbegebiet oder dem mittelfristig anstehenden Breitbandausbau in den Ortsteilen (OVZ berichtete) liegt sein Fokus dabei auch auf vermeintlich kleineren Vorhaben. „So muss etwa der Radlader unseres Bauhofs nach knapp 25 Jahren durch ein neueres Modell ersetzt werden. Auch die Ausstattung der Feuerwehr wollen wir weiter verbessern“, umreißt er erste Schritte. Parallel gelte es zudem, bereits laufenden Maßnahmen zu bewältigen. „Dazu zählt etwa die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Bocka oder auch die neue Entwässerungsleitung, die in Zschaschelwitz verlegt wird.“

Von Bastian Fischer