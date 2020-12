Altenburg/Schmölln

Sie ist die einzige, die übrig geblieben ist. Nachdem die ehemalige Außenstellenleiterin des Weißen Rings im Altenburger Land, Elke Hörügel aus Schmölln, im März 2019 ihren Posten nach 15 Jahren abgab, hörten nach und nach die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf. Und dann blieb nur Gerlinde Hiller.

Die Lehndorferin ist die einzige ehrenamtliche Mitarbeiterin, die Leitung läuft über den Landesverband in Erfurt. Hiller ist daher händeringend auf der Suche nach ehrenamtlicher Unterstützung und einer Leitung der Außenstelle Altenburger Land.

Verschiedenste Straftatenopfer wenden sich an den Weißen Ring

In den Monaten seit dem ersten Lockdown zählte Gerlinde Hiller 18 Fälle von Straftatenopfern im Landkreis, die sich an den Weißen Ring gewandt haben, um Hilfe zu erhalten. Interessant ist dabei, dass sich darunter kein Fall von häuslicher Gewalt befindet, auch wenn aufgrund der Pandemie mehr Zeit auf engem Raum in den eigenen vier Wänden verbracht wurde. Von den 18 Fällen befassen sich unter anderem fünf mit Vergewaltigungen von jungen Frauen, in vier Fällen lag Raub mit Körperverletzung vor, auch vier Opfer von Stalking haben sich an Gerlinde Hiller gewandt.

„Die Opfer kommen meistens zu uns, sobald sie Anzeige bei der Polizei erstattet haben“, erzählt die 68-Jährige. Die Kriminalpolizei weist dann meist darauf hin, dass der Weiße Ring Opfern von Straftaten Hilfe und Beistand anbietet. Ob sich die Anzahl der Fälle signifikant von den Zahlen der vergangenen Jahren abhebt, kann Gerlinde Hiller nicht genau sagen. „Ich schätze aber, dass es sich meistens in dieser Größenordnung bewegt.“

Empathie im Umgang mit den Opfern

Die ehrenamtliche Tätigkeit, die sie nun seit über anderthalb Jahren als Rentnerin ausübt, weist einige Parallelen auf zu ihrem früheren Beruf: Gerlinde Hiller arbeitete als selbstständige Betreuerin am Amtsgericht. „Danach wollte ich weiter mit Menschen arbeiten. Weiter etwas tun.“ Und bei diesem Ehrenamt hilft ihr das Wissen, das sie sich durch jahrelange Berufserfahrung angeeignet hat. „So ist mein Wissen nicht nutzlos und kann weiter angewandt werden.“ Im Ehrenamt beim Weißen Ring kommt es vor allem auf Empathie im Umgang mit den Opfern an. „Sie kommen mit ihren Problemen, mit ihren Ängsten. Da braucht es Feingefühl, damit sie sich öffnen“, betont Gerlinde Hiller.

Für Interessenten am Ehrenamt wäre es jedoch zusätzlich von Vorteil gewisse Kenntnisse mitzubringen von den sozialen Strukturen, die den Opfern helfen können. „Wo kann man Hilfe holen? Über das Landratsamt, das Gericht, die Polizei. Wenn jemand sich da ein bisschen auskennt, hilft das.“ Pro Monat kommt etwa ein Fall auf, pro Straftat finden etwa zwei bis drei Gespräche mit dem Opfer statt.

„Opferschutz geht vor Täterschutz“

In einem Großteil der Fälle hilft Hiller mit Schecks für Erstberatungen bei einem Anwalt – somit ist das erste Gespräch kostenlos und die Opfer der Straftaten erfahren, welche Handlungsmöglichkeiten sie in ihrer Situation haben. „Wir bieten aber auch andere Unterstützung an. Wir begleiten zur Polizei, helfen bei Antragstellungen.“ Die einzige Voraussetzung, unter der sich Betroffene an den Weißen Ring wenden können, ist, dass eine Straftat stattgefunden hat. „Opferschutz geht vor Täterschutz“ steht auf der Homepage des Weißen Rings im Altenburger Land.

Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat, kann sich über die Internetseite an den Landesverband in Erfurt oder direkt an Gerlinde Hiller wenden.

Von Katharina Stork