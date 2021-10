So unabhängig wie möglich sein, lautet die Devise der passionierten Gärtnerin Gerlinde Pilz. In ihrem wilden Naturgarten im Norden der Skatstadt baut sie alles an, was man sich vorstellen kann – und das nicht etwa zu ebener Erde. Ihre Liebe gehört alten Obst- und Gemüsesorten, vergessenen Kräutern und ungewöhnlichen Tees.