Gertrud Schlatter feiert 100. Geburtstag

Altenburg

In der Seniorenunterkunft des Magdalenenstiftes in Altenburg feierte am Donnerstag Bewohnerin Gertrud Schlatter groß ihren 100. Geburtstag. „Es war eine komplett andere Welt“, meint die Jubilarin beim Zurückdenken an die Zeit ihrer Kindheit in Pommern.

„Ja, meine Mutter erzählt schon immer gern aus ihrer Jugend“, sagt Rainer Schlatter, der jüngste von zwei Söhnen, während die Gesellschaft an der Geburtstagstafel Platz nimmt. Auch wenn das nun über 75 Jahre her ist und die Vertreibung viele schmerzhafte Erinnerungen birgt, weiß Gertrud Schlatter bis heute, Anekdoten aus der alten Heimat zu berichten.

Etwa, wie sie mit dem Rad vorbeifahrend ihren ersten Mann kennengelernt hat. Er war damals Soldat und mit einem Kameraden unterwegs und stoppte sie und eine Freundin, um sie zu umwerben. „Leider ist er dann nicht aus dem Krieg zurückgekehrt“, erzählt Gertrud Schlatter von den Nachkriegsjahren.

27 Jahre Arbeit an der Drehmaschine

Damals landete sie mit anderen Vertriebenen in Zwickau. Bald darauf verschlug es die junge Frau aber nach Altenburg, wo sie mit ihrer Familie und einer neuen Liebe lange in der Kesselgasse zu Hause war. „Gearbeitet habe ich hier über 27 Jahre in der Nähmaschinenfabrik an der Drehmaschine“, so die Jubilarin. Für ein Hobby habe sie sich aber nicht interessiert.

Doch sie sei sehr tierlieb, ergänzt Sohn Rainer und denkt an die Katze und den Wellensittich seiner Kindheit. Und sie waren regelmäßig im Urlaub beim Onkel nahe Magdeburg oder den Bekannten an der Ostsee, plaudert er weiter. „Mit uns in die Ferien zu fahren, war ihr immer wichtig“, sagt er und setzt sich mit an die Tafel.

Von Jörg Reuter