Gerüchteköche richten Schaden an – nicht nur in Nobitz

Man mag sich in Deutschland im Allgemeinen und im Altenburger Land im Speziellen über vieles beklagen können. Doch über eines sicher nicht: über das Recht, die Klage offen zu äußern. Es steht nicht unter Strafe, die Lockdown-Entscheidungen der Regierung zu kritisieren oder die Art und Weise der Lockerungen. Und auch der Umgang mit Flüchtlingen, der vor Corona die öffentliche Debatte prägte, ließ und lässt verschiedene Sichtweisen zu. Dazu gehört, dass grundsätzlich jeder die Möglichkeit hat, mit eigenen Erkenntnissen und Erfahrungen den Diskurs zu würzen.

Definitiv ein Tabu ist hingegen das bewusste Lancieren von Falschmeldungen. Von Tatsachenbehauptungen, die nicht auf eigenem Erleben oder eigenen Recherchen basieren, sondern gezielt inszeniert sind, um Unruhe zu stiften, Meinungen zu beeinflussen. Diese Art von Aktionen gibt es reichlich in den sogenannten sozialen Medien, die vom schnellen Teilen und Liken leben und die steilsten Thesen mit der größten Resonanz belohnen. Die eigentlichen Urheber sind in diesem Geflecht oft nicht zu finden, stattdessen Tausende und Abertausende, die Botschaften als „ Gerücht“ weiterverbreiten.

OVZ geht Gerüchten nach

Wann und wie genau der Flugplatz Nobitz gerüchteweise zum Flüchtlingsdrehkreuz wurde, wie viel Realität oder Fiktion hinter einzelnen Facebook-Schilderungen steckt, ist nicht in jedem Detail nachvollziehbar. Ausschließen lässt sich aber anhand vorliegender glaubwürdiger Fakten, dass in Nobitz Woche für Woche in aller Herrgottsfrühe Maschinen mit Migranten landen, in nahezu völliger Dunkelheit, von Nachbarn ungehört und ungesehen, von keinem Radar aufgezeichnet. Ausschließen – oder auch bestätigen – lässt sich ein solches Szenario nur mit gezielten Recherchen. Die OVZ ist deshalb den Gerüchten nachgegangen – wie schon im März, als neben dem Terminal ein Zelt auftauchte.

Niemand muss etwas glauben

Die Rechercheergebnisse muss niemand glauben – auch das gehört zu den Freiheiten im Lande. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, im Zweifel zumindest kurz inne zu halten, bevor Gerüchte weiterverbreitet werden. Denn unter ungeprüften Behauptungen haben viele zu leiden: hier die drangsalierten Flugplatzmitarbeiter, im großen Ganzen alle an ehrlicher Aufklärung Interessierten. Je mehr verdreht oder gemutmaßt wird, desto mehr verschwimmen Fakt und Fake. Das ist, ohne Zweifel, eine Tatsache.

