Gerüst am Altenburger Renaissance-Rathaus kommt weg – aber bald wieder

Altenburg

Das Gerüst am Altenburger Rathaus wird abgebaut. Am Montag begannen damit Bauarbeiter an der Marktseite des Renaissance-Baus. Bis Ende der Woche solle „der Rückbau bis zur Traufhöhe“ abgeschlossen sein, erklärte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) nun. Im Anschluss würden die gesicherten und reparierten Stellen am Dach und an der Fassade geprüft. „In der 51. Kalenderwoche erfolgt dann der Abbau des Rests des Gerüsts.“ Heißt: Ab der Vorweihnachtswoche ist der Blick auf des Rathaus wieder frei.

Die Funkantennen am Rathausturm wurden bereits in der Vorwoche getauscht. Quelle: Mario Jahn

Schon in der Vorwoche wurde laut Neumann die Funkantennen am Rathausturm getauscht. Damit beziehungsweise mit der abschließenden Kontrolle der reparierten Seite zum Markt wird der zweite Teil der Sicherungsarbeiten des zwischen 1561 und 1564 errichteten Gebäudes beendet. Begonnen hatte die in Summe eine knappe halbe Million Euro teure Sicherung bereits im Vorjahr. An der Seite zur Moritzstraße sowie im Innenhof am Hintereingang und im Lichthof des Rathauses wurden die Arbeiten bereits Anfang des Jahres abgeschlossen.

50.000 Euro für neuen Anstrich und neue Gerüste

Zwar sind nun die Baumängel und die Absturzgefahr am Rathaus gebannt, aber im Frühjahr wird es erneut eingerüstet. Grund dafür ist laut Neumann ein neuer Anstrich für die Fassade, der 50 000 Euro kosten wird. „Je 25 000 Euro für jede Fassadenseite“, präzisierte der OB. Dass man dieses Geld zusätzlich zur Sicherung investiert und obwohl das Haus grundhaftsaniert werden soll, begründete das Stadtoberhaupt mit den unterschiedlichen Farben der nun ausgebesserten Stellen.

Die Flecken, die bereits in der Moritzstraße zu sehen und die zum Markt hin noch schlimmer seien, würden den Eindruck einer Dauerbaustelle erwecken, so Neumann. „Deshalb gibt es den Anstrich.“ Schließlich werde man erst 2028/29 in die Planung und frühestens 2030 bis 2032 in die Sanierung einsteigen.

Von Thomas Haegeler