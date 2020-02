Haftstrafe für sexuellen Missbrauch an Kindern in Meuselwitz und Berlin

Gera

Vier Jahre und sechs Monate: So lautet die Gesamtfreiheitsstrafe für einen 31-jährigen Mann, der in mehreren Fällen Kinder unter zehn Jahren in Berlin und Meuselwitz sexuell missbraucht, kinderpornografische Schriften von ihnen erstellt und Aufnahmen aus dem Internet selbst besessen hat.

Erst das Vertrauen, dann der Missbrauch

Das Urteil setzt sich aus mehreren Anklagepunkten zusammen und wurde zu Teilen auf Bewährung ausgesetzt, wodurch der Angeklagte insgesamt für zwei Jahre und acht Monate inhaftiert wird. Er gestand die Taten bereits vor über zwei Jahren, doch das damalige Urteil wurde wegen Verfahrensfehlern vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen.

Der 31-Jährige hatte ein Muster, mit dem er an die Kinder herankam. Zunächst gewann er das Vertrauen der Familien, freundete sich mit ihnen an. So ließen sie ihre Kinder in seiner Obhut, wenn sie etwas zu erledigen hatten.

Angeklagter wirkte selbst wie ein Kind

Durch sein scheues Wesen und teilweise trotzigen Antworten wirkte der Angeklagte während der zwei Verhandlungstage selbst wie ein Kind. Zusätzlich zu seinem Geständnis wurde am Mittwoch eine sachverständige Zeugin zu Rate gezogen, die bereits vor zwei Jahren ein psychologisches Gutachten von dem Angeklagten erstellte.

Sie schloss eine Persönlichkeitsstörung aus, nicht aber, dass der Angeklagte wieder rückfällig werden könnte. In dem Gespräch mit dem 31-Jährigen fand sie heraus, dass er nie eine Partnerin gehabt habe, sich aber eine wünschte, um selbst Kinder zu bekommen.

Pädophilie ist eine Neigung, die nicht einfach weggeht

„Haben Sie den Eindruck, dass der Angeklagte Kinder haben möchte, um sich an ihnen zu vergehen?“, fragte Richter Harald Tscherner die Zeugin. Sie verneinte, sagte allerdings auch, dass sie es nicht zu hundert Prozent ausschließen könne. „Pädophilie ist keine Krankheit, sondern eine Neigung, die nicht einfach weggeht“, erklärte die 53-Jährige. Sie machte einen psychologischen Test mit dem Angeklagten. Zum jetzigen Zeitpunkt lege die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückfall in zehn Jahren bei rund 40 Prozent. „Das ist schon nicht wenig“, sagte die sachverständige Zeugin.

Würde der Angeklagte jetzt wieder auf freien Fuß kommen, würde er diese Taten vermutlich nicht wiederholen, so die Einschätzung der Gutachterin. „Allerdings habe ich so meine Zweifel daran, dass er nie rückfällig wird“, sagte sie.

Durch Geständnis mussten Kinder nicht befragt werden

Umso wichtiger sei es, dass der 31-Jährige sich in therapeutische Behandlung begebe, um einen Weg zu finden seine sexuelle Neigung zu kontrollieren. „Der erste Schritt in die richtige Richtung“, so Tscherner zum Angeklagten, „ist es für Sie zu bekennen, dass Sie die Tat begangen haben“. Anwälte und Kammer rechneten es dem Angeklagten an, dass er ein Geständnis abgelegt hatte, womit die Kinder nicht befragt werden mussten. Zum Zeitpunkt der Tat waren sie vier Jahre und älter. „Ich hoffe, dass die Kinder trotzdem noch eine gute Kindheit haben“, sagte der Angeklagte zum Schluss.

Von Nicole Grziwa