Geschenke und Gedanken zum Muttertag: LVZ-Reporterin macht sich in Altenburg auf die Suche

Altenburg

Fast jede Mutter hat diesen einen Satz, den sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihren Kindern mit auf den Weg gibt. In meiner Familie ist das „Fahr’ keine Delle rein“, bevor ich mich hinters Steuer setze. Und erst, wenn dieser Satz gefallen ist, fahre ich auch wirklich los. Kurz vor dem Muttertag schlendere ich auf der Suche nach einem Geschenk durch Altenburg und es zeigt sich: Dieser Satz fällt bei jeder Mutter anders aus.

Pralinen – eher ein Männertags- als Muttertagsgeschenk

Von den Redaktionsräumen der Osterländer Volkszeitung ist es nur ein Katzensprung bis zu meinem ersten Stopp auf meinem Frühlingsspaziergang: die Viba-Filiale am Markt. Filialleiterin Annett Petrus hat die kleinen Präsente nach Muttertagsmotto gleich am Eingang aufgebaut. „Beste Mama der Welt“ oder „Du bist meine Heldin“ steht auf weißen oder braunen Schokoladentäfelchen, eine Pralinenschachtel ziert „Heldin des Tages“. Links daneben steht schon in weiser Voraussicht ein Tisch voller Leckereien – zum Männertag.

„Muttertag und Schokolade, das ist ein schwieriges Thema“, sagt Annett Petrus überraschenderweise. „Die meisten gehen eher auf Blumen.“ Denn der Männertag sei schokoladenmäßig viel gefragter in ihrem Laden. „Die Männertagswoche, das ist die verkaufsstärkste Woche nach Weihnachten und Ostern.“ Auf die Frage nach „diesem einen Satz“ ihrer Mutter muss Annett Petrus kurz lachen und sagt: „Vor jedem Urlaub und jedem Ausflug kommt ‚Und passt auf eure Getränke auf!‘. Da hat sie wohl mal einen Bericht gesehen, bei dem das Thema war.“

„Du bist meine Heldin“ sagen die Schokoladentäfelchen bei Annett Petrus. Quelle: Mario Jahn

Dann doch Blumen: Vom Blumenstrauß zum Einpflanzer

Das Stichwort Blumen führt mich zum Vergissmeinnicht in die Sporenstraße. Inhaberin Carolin Kästner hat am Eingang schon den Hinweis auf die telefonische Vorbestellung aufgehängt, um lange Schlangen und somit Infektionsrisiken am besagten Sonntag zu vermeiden. Einen besonderen Trend kann sie nicht ablesen bei gewünschten Blumengeschenken. „Vom Blumenstrauß bis zum Einpflanzer geht da alles gut“, sagt sie. Auf Instagram hat sie für ein besonderes Angebot geworben: ein herzförmiger Kranz aus Trockenblumen, den es in verschiedenen Größen für verschieden pralle Geldbeutel gibt. In der Mitte des Herzens baumelt eine Holzplakette mit einem eingravierten „Danke Mama“.

Zum Muttertag hat Carolin Kästner vom Vergissmeinnicht einen Trockenblumenkranz in Herzform entworfen. Quelle: Mario Jahn

Erdbeer-Sahne-Herzen für das Muttertagsfrühstück

Direkt gegenüber in der Sporenstraße lockt die Bäckerei Laudenbach zwar noch mit der italienischen Woche, aber für Muttertag steht eine besondere Leckerei schon in den Startlöchern: Erdbeer-Sahne-Herzen als besonderer Liebesgruß für Muttis und Omis. „Die wird es am Sonnabend und am Sonntag geben“, kündigt Filialleiterin Viola Kühne an. Ihr kommt zwar kein prägnanter Satz ihrer Mutter in den Sinn, aber ein Kosename, der sich auch im Erwachsenenalter nicht aus dem Wortschatz ihrer Mama streichen lässt: „Meine Kleene sagt sie immer noch, obwohl ich mittlerweile viel größer bin als sie.“

Helga Schneider sagt immer zu ihren Kindern: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest.“ Quelle: Mario Jahn

„Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest“

Der Weg auf der Suche nach einem Geschenk führt mich schließlich zum Altenburger Senfladen – und zuvor vorbei an zahlreichen Passantinnen und Passanten in der Innenstadt. Unter ihnen die 75-jährige Helga Schneider. „Meine Mutter hat immer gesagt: Pass auf dem Weg auf.“ Und was gibt sie ihren eigenen, mittlerweile erwachsenen Kindern immer wieder mit? „Behandle die anderen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Das sage ich ihnen immer.“

Ein paar Schritte weiter treffe ich auf Mandy Lochmann und ihre Tochter Emilia. „Die Mama sagt zu mir immer: Räum deinen Schreibtisch auf“, sagt die Elfjährige. Mama Lochmann lacht und nickt. Zum Muttertag hat Emilia noch keine konkrete Idee. „Ich lasse mich überraschen“, sagt Mandy Lochmann augenzwinkernd.

Mandy Lochmann (r.) lässt sich davon überraschen, was Tochter Emilia für den Muttertag vorbereitet. Quelle: Mario Jahn

Muttertagsgeschenk vom Taschengeld

Angekommen beim Senfladen zeigt sich schon im Schaufenster eine Geschenkidee: ein Senfglas mit der Aufschrift „Beste-Mama-Senf“. „Der geht wirklich gut weg. Den haben in der Woche sogar schon kleinere Kinder von ihrem Taschengeld gekauft“, erzählt Filialleiterin Nicole Kuschewski. Senf wird es für ihre Mutter am Muttertag auf keinen Fall, den haben sie genug zu Hause.

Ein Geschenk mit leichter Schärfe: der Beste-Mama-Senf aus dem Altenburger Senfladen, liebevoll verpackt von Filialleiterin Nicole Kuschewski. Quelle: Mario Jahn

Und was ich schlussendlich gekauft habe? Das verrate ich nicht. Das sieht meine Mutter dann schon am Sonntag. Und wenn ich vom nächsten Besuch wieder nach Hause fahre, wird sie sagen: „Und fahr’ keine Delle rein.“

Von Katharina Stork