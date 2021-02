Geschichten hinterm Ortsschild - Hanffelder in Drogen, Leid in Kummer – Leben in den namhaftesten Orten des Altenburger Landes

Im österreichischen Fucking hatten sie irgendwann die Nase voll von Spott und Touristen, nannten ihr Dorf zu Jahresbeginn in Fugging um. Im Altenburger Land allerdings lassen sich die Einwohner von Drogen und Kummer nicht beirren. Sie haben sich arrangiert mit den ungewöhnlichen Namen ihrer Orte, trotz diverser Erlebnisse mit Medienrummel und Schilderklau. Ein Vor-Ort-Besuch.