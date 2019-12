Geselliges Getümmel im Advent: Weihnachtsmärkte laden ein

Altenburg

Wohl keine Zeit im Jahr ist mit Geselligkeit so dicht angefüllt wie der Dezember. An jedem Wochenende laden zur Adventszeit im Altenburger Land die Weihnachtsmärkte zum Beisammensein ein. Ein heimeliges Stelldichein mit Glühwein, Lebkuchen, allerlei Budenzauber und Besuch des grummeligen Bärtigen.

Den Auftakt dieser besonderen Tage machten unter anderem Altenburg, Nobitz, Rositz, Kriebitzsch und Lehndorf. Am jüngsten Wochenende zog die festliche Stimmung auch in Schmölln und Meuselwitz und Langenleuba-Niederhain sowie auf Bauchs Hof in Ehrenhain ein. In Wilchwitz entfaltete sich vorweihnachtliche Gemütlichkeit an Feuerschalen, bunten Lichterketten und in Öl gebackenen Rosettenwaffeln wie zu Omas Zeiten. Wer nach Geschenken suchte, fand Außergewöhnliches und Handgemachtes, wie Schneemannfürze in der Tüte, Bratapfelsirup oder schlafende Mäuse in Walnussschalen.

Zur Galerie So schön ist es in den Dörfern und Städtchen des Altenburger Landes, wenn in Gehöften und Vereinshäusern, auf Straßen und Plätzen die Adventsstimmung einzieht. Die OVZ hat einigen Märkten einen Besuch abgestattet.

Die Gemeinde Nobitz, die noch vor dem ersten Advent zum ersten Mal einen Weihnachtsmarkt am Einkaufscenter im Gewerbegebiet organisiert hatte, verband den Budenzauber mit einer Weihnachtsbaumversteigerung zugunsten der Grundschule und der Kindergärten. Im Vorfeld hatten die Mädchen und Jungen die Christbäume in den Einrichtungen geschmückt. Die Bäume der Kitas Lehndorf und Nobitz fanden für 450 Euro Käufer, die Grundschule freute sich über 250 Euro. Die Kitas Ehrenhain, Ziegelheim und Flemmingen erzielten jeweils 60 beziehungsweise 50 Euro.

Weitere Märkte stehen an – die Übersicht

Und wer vom Weihnachtsrausch mit all den Lichtern und Düften nicht genug bekommen kann, hat am kommenden Wochenende weitere Gelegenheiten – unter anderem auf Burg Posterstein und im Quellenhof Garbisdorf. Hier gibt es die Programmübersicht. Und wer auch mal weitere Wege auf sich nimmt, um die Märkte der Region rund um Leipzig zu besuchen, wird hier fündig.

Von Jörg Reuter, Kay Würker, Dana Weber