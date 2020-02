Gesperrte Tiefgarage Jüdengasse öffnet im Februar wieder – aber nur teilweise

Altenburg

Dunkel, kalt und nass und tief unter der Erde. Es gibt in Altenburg wirklich schönere Orte als die Tiefgarage Jüdengasse. Allerdings ist sie mit 162 Stellplätzen für die Innenstadt ziemlich wichtig. Nur eben ist das im Besitz der Stadt befindliche Parkhaus seit April 2019 wegen gravierender Brandschutzmängel geschlossen. Unter anderem funktioniert die Sprinkler-Anlage nicht.

Dennoch soll die Tiefgarage, die ihren Namen wegen der Ausfahrt hin zur Jüdengasse besitzt, schon in diesem Monat teilweise wieder öffnen. Das gab Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD) am Dienstagabend bekannt. Übrigens passend zu einem Ortstermin, den der Bauausschuss des Altenburger Stadtrats in der Tiefgarage abhielt, um sich dort umzusehen.

Rost kann mit bloßen Händen herausgekratzt werden

Was es aber zu besichtigen gab, stimmte alles andere als hoffnungsfroh. In dem auf sechs Ebenen angelegten Parkhaus dringt an etlichen Stellen Wasser, nässt Wände ein und läuft über die Böden. Wahrscheinlich wegen dieser Feuchtigkeit sind vielerorts Stahlträger derart angegriffen, so dass man den Rost mit bloßen Händen herauskratzen kann. Auch der Beton ist durch diese Korrosion beschädigt. Je mehr man in der Großgarage in die Tiefe zum vierten Untergeschoss dringt, desto mulmiger wird das Gefühl, das einen beschleicht. Einsturzgefährdet sei der Bau jedoch nicht, versicherte Rosenfeld.

Die Nässe aus den Wänden hat bereits die Stahlträger stark verrosten lassen und auch den Beton beschädigt. Quelle: Mario Jahn

Dafür gibt es andere Mängel. Neben der defekten Sprinkler-Anlage und den Nässeschäden funktioniert auch die Be- und Entlüftung in der untersten Etage nicht. Und das, seit die Garage 1993 eröffnet wurde. Deshalb wurden 22 Stellplätze niemals freigegeben und sind seitdem gesperrt. Auch die Brandmelde-Anlage ist defekt.

Dennoch sollen 40 der 162 Stellplätze im Februar wieder freigegeben werden. Sie befinden sich in den drei oberen Ebenen, die von der Feuerwehr problemlos zu erreichen seien, weshalb man die nicht funktionstüchtige Sprinkler-Anlage hinnehmen könne, sagte Rosenfeld. Eine solche Ausnahme aber sei nur auf drei Jahre befristet. Die anderen nicht nutzbaren Stellplätze bleiben mit Bauzäunen abgesperrt.

Dies sind zwei von insgesamt 22 Stellflächen, die seit der Inbetriebnahme der Tiefgarage vor 27 Jahren nicht genutzt werden dürfen, weil in der unteren Ebene die Entlüftung nicht funktioniert. Quelle: Mario Jahn

Bis zum Sommer soll nun begutachtet werden, welche baulichen Mängel die gesamte Anlage hat und wie diese behoben werden könnten. Doch bereits jetzt ist Ausschuss-Vorsitzender Peter Müller (Pro Altenburg) völlig schleierhaft, ob die Stadt Altenburg die Sanierung bezahlen könne. „Da habe ich große Zweifel“, sagte er. Auch Bürgermeister Rosenfeld geht davon aus, dass die Sanierung – wenn überhaupt – nur schrittweise und in Jahresscheiben vonstatten gehen könne. Eine vollständige Schließung komme nicht in Betracht, da in diesem Fall die Rückzahlung von Fördermitteln drohe, denn vollständig abgerechnet sei der Bau immer noch nicht. Erneute Finanzhilfe für die Sanierung zu beantragen, sei ausgeschlossen, hieß es.

Freie Flächen werden verlost

Der Besitzer des Wohnhauses über der Garage forderte die Ausschussmitglieder dringend auf, eine Schließung zu verhindern und auch mehr als jene 40 Stellflächen wieder nutzbar zu machen. Die Stadt genieße für die Tiefgarage nur ein Unterbaurecht. Zehn der 40 zugelassenen Plätze gehen an dessen Mieter. Die restlichen werden verlost.

Die wegen der Schließung fehlenden Mieteinnahmen betragen etwa 50 000 Euro pro Jahr. Den betroffenen Nutzern wurde erlaubt, befristet bis 30. Juni auf dem Nikolaikirchhof, dem Roßplan und vor dem Goldenen Pflug zu parken.

Zur Galerie Der Bauausschuss des Altenburger Stadtrates hat sich im gesperrten Parkhaus Jüdengasse umgesehen. Dabei traten verrostete Stahlträger sowie aus den Wänden dringendes Wasser zu Tage.

Von Jens Rosenkranz