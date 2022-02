Meuselwitz

Diesen Schrecken werden viele Anwohner in der Meuselwitzer Innenstadt so schnell nicht vergessen: ein gewaltiger Knall, der die nächtliche Stille zerreißt, Scheiben bersten im Erdgeschoss des Meeden-Centers am Baderdamm, ein dunkles Auto rast auf der B 180 in Richtung Zeitz davon. Und das gleich zweimal. Erst knallt es in der Nacht zum 8. Februar 2020, dann am frühen Morgen des 7. November. Beide Male an einem Samstag gegen 4 Uhr, beide Male wird der Geldautomat der Deutschen Bank zerstört. Die Räumlichkeiten mit den Selbstbedienungsgeräten – ein Trümmerfeld.

So berichtete die LVZ vor zwei Jahren über den gesprengten Geldautomaten in Meuselwitz. Quelle: lvz

Zwei Jahre ist der erste Anschlag jetzt her. Längst ist wieder aufgeräumt, doch die Spuren sind unübersehbar: Die Bank ist weg. „Nachdem die Täter das erste Mal da waren, wurde alles wieder hergerichtet und neu geöffnet. Aber nach Sprengung Nummer zwei passierte nichts mehr“, erinnert sich Christian Gräser, Inhaber der Alten Stadt-Apotheke gleich nebenan.

Hoher Sachschaden

Wie hoch der Schaden war, darüber hüllen sich Polizei und Bank in Schweigen, doch die Summe dürfte immens sein. Nicht nur, weil die Täter Bargeld erbeuteten. Auch die Inneneinrichtung wurde teilweise zerfetzt. Nach dem zweiten Anschlag hat das Kreditinstitut kapituliert. „Von einem Wiederaufbau der SB-Stelle in Meuselwitz mussten wir nach der zweimaligen Zerstörung dieser Stelle leider absehen“, teilt ein Deutsche-Bank-Sprecher auf Nachfrage mit. Die Schilder an der Fassade sind abgeschraubt, die großen Scheiben nach der Reparatur mit Papierbahnen verhangen.

Ein trauriger Anblick gleich neben dem Eingang des Einkaufszentrums. Die Passanten haben sich daran gewöhnt, eilen achtlos vorbei – und doch ärgert es so manchen. „Das Geldabheben ist zum Problem geworden“, erklärt eine 69-jährige Meuselwitzerin – eine Postbank-Bank-Kundin, die den Deutsche-Bank-Automaten kostenlos mit nutzen konnte. Für Abhebungen müsse sie nun erst Bus fahren oder einkaufen gehen.

Bargeldbezug auf Umwegen

Tatsächlich sieht es für Kundinnen und Kunden der Deutschen Bank, Post-, Commerz- und HypoVereinsbank trüb aus. Für Institute dieses Bankenverbundes namens Cashgroup war der Geldautomat am Meuselwitzer Baderdamm der einzige seiner Art in der gesamten Nordregion des Altenburger Landes. Wer aus diesem Kundenkreis nun Bares braucht, muss entweder nach Altenburg oder Zeitz fahren, an die Shell-Tankstelle in Lödla oder für mindestens 20 Euro einkaufen gehen: Märkte wie Rewe, Lidl und Netto bieten eine Bargeldversorgung an, wenn der Mindesteinkaufswert erreicht ist. Immerhin: In der Schnauderstadt finden sich noch Sparkasse und VR-Bank. Dort allerdings müssen Cashgroup-Kunden Fremdbank-Gebühren fürs Abheben zahlen.

Apotheker Christian Gräser würde sich freuen, wenn sich nebenan mal wieder was täte. Das gilt offenkundig auch für den Vermieter des Einkaufszentrums und Geschäftshauses, Immobilien Frenzel aus Bayreuth. „Wir würden dort schon gern wieder vermieten“, sagt Mitarbeiterin Louisa Müller. Zwar machen die in Rede stehenden Räume im Erdgeschoss nur einen kleinen Teil der mehr als 6000 Quadratmeter Gesamtnutzfläche des Meeden-Centers aus. Die Deutsche Bank hatte etwa 30 Quadratmeter angemietet, schildert Müller. Aber die Suche nach einem neuen Nutzer laufe: „Diese Fläche ist wieder zur Neuvermietung ausgeschrieben und kann durch jegliche gewerbliche Art genutzt werden.“

Die Täter sind noch nicht gefasst

Und die Automatenknacker? Sind noch immer nicht gefasst. „Bislang konnten in beiden Fällen noch keine Täter ermittelt werden“, berichtet Oberstaatsanwalt Thomas Riebel von der Staatsanwaltschaft Gera mit Blick auf die beiden Sprengungen im Winter und Herbst 2020. Ob es sich jeweils um dieselben Täter handelt, sei momentan aufgrund der Ermittlungslage weder zu begründen noch auszuschließen. Dass sie noch frei herumlaufen, macht die Rückkehr des Meuselwitzer Geldautomaten allerdings umso unwahrscheinlicher.

Von Kay Würker