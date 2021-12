Gesucht: Die schönsten Weihnachtsbäume im Altenburger Land

Altenburg

Nur noch wenige Tage sind es bis zum Weihnachtsfest. Und in vielen Stuben stehen sie schon, die nadeligen Schönheiten in voller Ausstattung. Kaum ein Gewächs bietet so viel Gesprächsstoff wie die Tanne im Wohnzimmer. Das beginnt oft schon beim Aussuchen, wenn die Auswahl beim Händler zu Entscheidungen zwingt, und spätestens beim Schmücken rückt das importierte Grün in den Mittelpunkt von Deko- und Geschmacksfragen. Mit dem Ergebnis, dass wohl jeder Weihnachtsbaum im Altenburger Land einmalig ist. Den Gestaltungsideen sind keine Grenzen gesetzt.

LVZ veröffentlicht Ihr Weihnachtsbaum-Foto

Damit sich all die kreative Mühe in diesem Jahr besonders lohnt, lädt die LVZ zur Weihnachtsbaum-Fotoaktion ein. Ob klassisch schlicht oder extravagant in Szene gesetzt: Schicken Sie uns ein Bild ihres nadeligen Protagonisten, liebe Leserinnen und Leser. Eine Auswahl der schönsten Weihnachtsbäume werden wir in den kommenden Tagen veröffentlichen. Wenn Sie Ihren Baum fotografisch präsentieren möchten, schicken Sie bitte bis zum 27. Dezember unter Stichwort „Weihnachtsbaum“ ein Bild inklusive Angabe Ihres Namens und Wohnortes an die E-Mail-Adresse altenburg.redaktion@lvz.de. Wenn sie möchten, können Sie uns auch ein paar Zeilen über ihren Baumschmuck schreiben. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.

