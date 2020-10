Altenburg

Das Gesundheitsamt des Landkreises ist angesichts steigender Corona-Infektionszahlen nicht überlastet. „Die Kontaktnachverfolgung funktioniert“, sagte Landrat Uwe Melzer ( CDU) am Mittwoch vor der Presse. Mit dieser Aussage überraschte Melzer insofern, da die Nachverfolgung ab einer Inzidenz von über 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen bundesweit als äußerst kritisch bezeichnet wurde, weil ab dieser Grenze die Gesundheitsämter überfordert seien. Das Altenburger Land verzeichnete am Mittwoch einen Inzidenzwert von 125.

Personal soll aufgestockt werden

Melzer informierte über einen Beschluss des Krisenstabes, das Personal vorsorglich zu erhöhen, um insbesondere die Hotline abzusichern und auch die Nachverfolgung zu stärken. Im Moment sind neun Mitarbeiter damit beschäftigt. Auch die Nutzung neuer Räumlichkeiten werde vorbereitet. Es werde auch über die Hilfe der Bundeswehr nachgedacht, dies sei aber schwierig.

552 Tests in letzten sieben Tagen

In den letzten sieben Tagen wurden nach Angaben des Landratsamtes 552 Test veranlasst, hinzu kommen jene Abstriche, die von den Arztpraxen in Auftrag gegeben wurden. Tests würden dann vorgenommen, wenn ein Patient über Symptome klage. Anhand von Vorgaben würden auch eine Reihe seiner Kontaktpersonen getestet, sagte Karola Hainich, im Gesundheitsamt zuständige Ärztin für Hygiene und Gesundheitsschutz. Anders verhalte es sich bei Gemeinschaftseinrichtungen, wo beim Auftreten eines Falls alle Bewohner und Mitarbeiter getestet werden würden.

Positiv Getestete sollen Symptom-Tagebuch führen

Anhand der Ergebnisse mussten sich 1098 Personen im Landkreis in Quarantäne begeben. Keine Aussage vermochte Karola Hainich darüber zu treffen, wie viele Personen von den positiv getesteten über Symptome der Krankheit klagen. Jeder, der sich in Quarantäne befindet oder positiv getestet wurde, müsse ein Symptom-Tagebuch führen und sich beim Auftreten solcher beim Hausarzt melden.

