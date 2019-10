Altenburg

Wenn im Herbst die Tage wieder kürzer, kälter und regnerischer werden, beginnt die Grippezeit. Anders als bei meist harmlos verlaufenden Erkältungen kann eine Grippe (Influenza) für den Menschen zur echten Gefahr werden. Eine Impfung bietet Schutz – darauf weist das Gesundheitsamt des Landkreises Altenburger Land hin, das auch selbst Impfungen anbietet.

Saisonale Influenzawellen beginnen meist nach dem Jahreswechsel. Sie können von Jahr zu Jahr erheblich hinsichtlich der Zahl der Erkrankten sowie der Zahl der schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle schwanken. Die Stärke einer kommenden Grippe ist nicht vorhersagbar, da hier viele verschiedene Faktoren einen Einfluss haben.

Influenzaerkrankungen betreffen Menschen aller Altersgruppen. Ältere Personen, Schwangere und Personen mit Grunderkrankungen haben ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe.

Knapp 400 Fälle im Kreis in der vergangenen Saison

Die Influenzaerkrankungen der Grippewelle 2018/2019 traten hauptsächlich ab der 2. Kalenderwoche bis zur 13. Kalenderwoche auf. Ein Abschlussbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza des Robert Koch-Instituts mit den offiziellen Influenzaerkrankungszahlen in Deutschland liegt noch nicht vor. Im Landkreis Altenburger Land wurden in der Influenzasaison 2018/2019 vom 1.November 2018 bis 15. März 2019 insgesamt 391 labordiagnostisch bestätigte Influenzaerkrankungen registriert. Davon betrafen 123 Erkrankungen Kinder bis zu 10 Jahren.

Grippeviren sind sehr ansteckend. Eine jährliche Impfung bietet einen wirksamen Schutz gegen die Erkrankung. Sie sollte vorzugsweise in den Monaten Oktober und November durchgeführt werden, denn bis das Immunsystem nach einer Impfung reagiert, vergehen in der Regel zehn bis vierzehn Tage.

Ausreichend Impfstoff zur Verfügung

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt auch in dieser Grippesaison die Anwendung eines Vierfach-Impfstoffes, der in ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird.

Bei den Injektions-Impf­stoffen handelt es sich um inaktivierte Impfstoffe, die ab dem Alter von 6 Monaten (je nach Präparat teilweise erst bei älteren Kindern) ohne obere Altersgrenze zugelassen sind. Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 17 Jahren können alternativ mit einem abgeschwächten, nicht krank machende Viren enthaltenden Influenza-Lebendimpfstoff geimpft werden, der als Nasenspray verabreicht wird.

Impfstoffe in der Regel ohne Nebenwirkungen

Alle Impfstoffe sind in der Regel gut verträglich. In Folge der natürlichen Auseinandersetzung des Organismus mit dem Impfstoff kann es vorübergehend zu leichten Schmerzen, Rötung und Schwellung an der Impfstelle kommen. Gelegentlich treten vorübergehend Allgemeinsymptome wie bei einer Erkältung auf. Diese Beschwerden klingen innerhalb von ein bis zwei Tagen folgenlos ab. Schwerwiegende Nebenwirkungen wie Ausschläge oder eine allergische Sofortreaktion treten nur in sehr seltenen Fällen auf. Es ist nicht möglich, durch die Impfung mit inaktiviertem Impfstoff an Influenza zu erkranken.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung wieder für folgende Personengruppen:

• alle Personen ab 60 Jahren

• Personen ab 6 Monate mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens, u. a. chronische Krankheiten der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes mellitus oder andere Stoffwechselkrankheiten, chronische neurologische Grundkrankheiten, wie z.B. Multiple Sklerose, angeborene oder erworbene Immunschwäche oder HIV-Infektion

• Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen

• alle gesunden Schwangeren ab dem 2. Trimenon und Schwangeren mit einer chronischen Grundkrankheit ab dem 1. Trimenon

• Personen mit erhöhter beruflicher Gefährdung, z.B. medizinisches Personal

• Personen, die als mögliche Infektionsquelle für von ihnen betreute Risikopersonen eine Gefährdung bedeuten können

• Personen mit erhöhter Gefährdung durch direkten Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln

Durch die Beachtung einfachster Hygieneregeln ist bereits ein Schutz vor der Ansteckung mit Grippeviren möglich. Deshalb:

• Waschen Sie sich gründlich die Hände mit Wasser und Seife. Trocknen Sie die Hände nach dem Waschen sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab, besser sind Einweghandtücher. Besonders dann, wenn Sie Kontakt zu Erkrankten hatten oder mit Gegenständen die Erkrankte berührt haben.

• Nutzen Sie in Kaufhallen die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände und des Einkaufwagens, wenn diese vorhanden sind.

• Berühren Sie so wenig wie möglich mit Ihren Händen die Schleimhäute von Augen, Mund und Nase.

• Meiden Sie bei Grippewellen möglichst Händeschütteln und halten Sie Abstand zu niesenden oder hustenden Personen.

• Vermeiden Sie nach Möglichkeit engen Kontakt zu Erkrankten, auch im häuslichen Umfeld.

• Benutzen Sie Papiertaschentücher.

• Zusätzlich sollten Sie bei Erkältungen viel trinken, auf genügend körperliche Schonung achten und für ausreichende Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen sorgen.

