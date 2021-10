Nöbdenitz/Schmölln

Großes Hallo in Nöbdenitz: „Gesundheitsbahnhof“ steht an dem großen grauen Neubau an den Bahnsteigen des kleinen Ortes. Davor tummeln sich am Donnerstag zahlreiche Bürger und Bürgerinnen, der Ortsbürgermeister André Gampe, Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) und die neuen Mieter.

In Nöbdenitz wurde neuer Raum geschaffen für zwei Arztpraxen und ein kleines Café. Der alte Bahnhof musste weichen, ein Neubau, dem Original nachempfunden, drei Meter entfernt vom Gleis errichtet. In dem zweigeschossigem Haus ist geplant, eine Zahnarztpraxis und eine normale Praxis an einem Ort zu verbinden.

Der Plan: Ein medizinisches Versorgungszentrum Nöbdenitz

Ein Novum in Thüringen, deklariert der Mieter Volker Pauli von der Gesellschafterfirma Medicordis aus Altenburg. „Zahnarzt und Humanmediziner in einem medizinischem Versorgungszentrum unterzubringen, das hat es so hier noch nicht gegeben“, erklärte Pauli gegenüber den Besuchern vor dem rund 1,4 Millionen Euro teuren Neubau.

Noch sind die Räume leer. Quelle: Mario Jahn

Einen Mieter für die oberen Räume, bereits für die Bedürfnisse einer Zahnarztpraxis vorgebaut, habe man, so Pauli. Bürokratische Hürden seien noch zu nehmen, er rechne allerdings mit einem Einzug und einer Eröffnung erst Anfang 2022. „Ob es aber der 1. Januar wird oder etwas später, ist noch nicht ganz absehbar.“

Zweite Praxis soll 2022 auch vermietet werden

Für den unteren Bereich rechne man ab April 2022 mit dem Einzug einer Praxis. Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) sieht in dem Projekt auch einen Weg für die Zukunft der ärztlichen Versorgung. Man habe mit dem Bau Missstände beseitigt, so Schrade. „Das sorgt für eine allgemeine Aufwertung und wir leben vor, wie ärztliche Versorgung im ländlichen Raum funktionieren kann.“

Gerade noch vor dem Regen weihten Sven Schrade und André Gampe zusammen mit dem künftigen Mieter Volker Pauli das Gebäude ein. Quelle: Mario Jahn

Die Idee, den Nöbdenitzer Bahnhof neu zu bewerten und zu verwenden, kam bereits vor gut zehn Jahren auf. Das Haus stand allerdings zu dicht an den Bahngleisen, die Deutsche Bahn stellte sich quer bei einer potenziellen Sanierung. Das ganze Gebäude war im schlechten Zustand und verfallen, so Ralf Liebisch, der für die Stadt Schmölln als Koordinator und Bauaufsicht agierte. „Der neue Bau wurde dem alten nachempfunden, allerdings drei Meter weiter weg von den Gleisen errichtet“, so Liebisch. Damit waren beispielsweise Fenster Richtung Bahnsteig möglich.

Stadt Schmölln hat investiert

Eigentümer des Geländes und des Hauses ist die Stadt Schmölln, Vermieter ist die Wohnungsgesellschaft Schmölln. Volker Pauli und Medicordis sind lediglich Mieter. Die Stadt Schmölln trug daher nicht nur für den Bau die Verantwortung, sondern auch für die anfallenden Kosten. Der größte Anteil davon stammt aus Fördermitteln von Bund und Land sowie aus Mitteln der Europäischen Union. Die Summe, die seitens der Stadt investiert werden musste, lag bei rund 300 000 Euro, so Schrade am Donnerstag bei der Eröffnung.

Hier soll eine Zahnarztpraxis einziehen. Quelle: Mario Jahn

Fraglich bleibt, wie sich der Bau weiter finanziert. Der Hauptausschuss des Stadtrates hatte bereits im Frühjahr in nicht öffentlicher Sitzung Bürgermeister Sven Schrade (SPD) zum Abschluss des Mietvertrages mit Medicordis, mit Sitz in der Bachstraße in Altenburg, beauftragt.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Vertrag sieht nach LVZ-Informationen vor, dass Medicordis das Haus bis zum 30. Juni 2022 mietfrei bekommt und lediglich zunächst rund 780 Euro Nebenkosten zahlen muss. Ab Juni 2022 bis Ende 2022 werden monatlich 1117 Euro Mietkosten fällig, danach 1862 Euro. Der Gesundheitsbahnhof verfügt über 372 Quadratmeter nutzbare Fläche.

Von Vanessa Gregor und Jens Rosenkranz