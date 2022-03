Altenburg

Ab Mittwoch gilt für das gesamte Personal in medizinischen und Pflegeeinrichtungen eine gesetzliche Impfpflicht. Allerdings nicht sofort. Innerhalb der nächsten 14 Tage, in Ausnahmefällen bis vier Wochen, müssen die Chefs der Kliniken, Seniorenheime, Arztpraxen, Physiotherapien und anderen medizinische Einrichtungen den Impfstatus ihrer Angestellten zunächst an das Gesundheitsamt melden. Durch eine Anhörung der betroffenen Einrichtungen ab Mitte Mai soll dann die konkrete Versorgungssituation beleuchtet werden, die bei möglichen Tätigkeitsverboten entstehen könnte.

Belastbare Zahlen der ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es bislang nicht. Doch selbst Schätzungen und Ergebnisse von Befragungen, wonach es thüringenweit etwa 17 Prozent sein könnten, lassen darauf schließen, dass etliche Einrichtungen ihren Auftrag nicht mehr vollumfänglich leisten können.

Auch Geimpfte stecken andere an

Auch im Altenburger Land, wie zum Beispiel in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Dort hofft Chefarzt Dr. Christian Schäfer, dass die Impfpflicht bis Juli wieder abgeschafft wird. Er sieht, dass etliche seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar dreifach geimpft, derzeit aber an Corona infiziert oder erkrankt sind. Das bedeute für ihn, dass sie sowohl andere anstecken als sich selbst infizieren können.

Dr. Christian Schäfer: „Versorgung psychisch Kranker ist dann nicht mehr gewährleistet.“ Quelle: Ralf Miehle

Er selbst sei für das Impfen. Aber eine Impfpflicht sei bei solchen Gegebenheiten deswegen nicht das richtige Mittel, sagt der Mediziner. Er hoffe, dass die Politik daher umsteuert. Wenn nicht, komme seine Einrichtung in ernste Schwierigkeiten. „Dann ist die Versorgung psychisch kranker Menschen im Altenburger Land nicht mehr gewährleistet“, warnt der Chefarzt. Wie viele der in der Klinik beschäftigten Menschen nicht geimpft sind, möchte Schäfer nicht öffentlich sagen. Es sehe eher so aus, dass bald alle an Omikron erkrankt und danach genesen seien.

Bei Bußgeldern gehen Leute aus dem Beruf

Keine konkreten Zahlen über den Impfstatus hat auch Ulf Müller, der Vorsitzende des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes, das drei Senioreneinrichtungen betreibt. Das vollständig und exakt zu erfassen, benötige noch Zeit. Er gehe davon aus, dass dies zwischen den Einrichtungen schwanke und bis zu 30 Prozent liege. Der nun gültige Zeitplan ziehe das Verfahren zwar in die Länge, ändere aber nichts an den ernsten Konsequenzen. „Ich glaube aber nicht, dass uns jemand ungeimpftes Personal wegnimmt.“ Und falls Bußgelder verhängt würden, gehe der Betreffende aus der Pflege raus.

Ulf Müller: „Wer so etwas riskiert, schießt sich ins eigene Bein.“ Quelle: Mario Jahn

Wer so etwas beschließe und riskiere, „schießt sich ins eigene Bein“, sagt Müller. Viel mehr müsse man feststellen, dass die allermeisten, die sich jetzt mit Corona infizieren und ausfallen, geimpft sind. Durch die Impfung sollte aber doch vermieden werden, dass die zu betreuenden alten Leutchen vor einer Ansteckung geschützt werden sollten. Das leiste die Impfung aber nicht. Der Ausgang einer solchen Pflicht sei für ihn daher völlig offen.

Problem wird künstlich verschärft

Für die Meldung des Impfstatus’ habe man zwei Wochen Zeit, und für eine exakte Prüfung nehme man die sich auch, sagt Dr. Gundula Werner, die Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land. Die grob geschätzte Tendenz sei wohl, dass etwa zehn Prozent nicht geimpft seien. Die Umsetzung des Gesetzes verschaffe allen mehr Zeit. Was eine Anhörung für das Klinikum bringe, komme darauf an, welche Fragen das Gesundheitsamt stelle.

Dr. Gundula Werner: „Eine Impfpflicht läuft ins Leere.“ Quelle: Mario Kloetzer

Darüber mache sie sich Gedanken, wenn es so weit ist. Was schon jetzt aber konkret feststehe sei, dass man im Klinikum jeden Tag erlebe, dass Geimpfte sich selbst anstecken und wohl auch andere. Deswegen laufe für sie eine Impfpflicht und das damit ausgegebene Ziel ins Leere. Dass dadurch aber dann dringend benötigte Pflegekräfte eventuell aus dem Beruf gedrängt werden, verschärfe künstlich ein bestehendes Problem, sagte Werner.

Der Schutz anderer Menschen durch eine Impfung wird in der Politik allerdings völlig anders interpretiert. So ruft Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) alle Beschäftigten in den betreffenden Bereichen der Pflege und der Gesundheitsversorgung dazu auf, sich impfen zu lassen. „Sie schützen damit nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen, um die Sie sich jeden Tag mit viel Engagement kümmern.“

So soll die Impfpflicht bis zum Sommer umgesetzt werden Bis 15. März: Die Beschäftigten müssen der Geschäftsführung einen Immunitätsnachweis vorlegen. Ab 16. März: Die Geschäftsführungen melden dem Gesundheitsamt die ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der nächsten zwei bis maximal vier Wochen. Anfang bis Mitte April: Priorisierung der Bearbeitungsreihenfolge durch das Gesundheitsamt. Mitte April bis Mitte Mai: Aufforderung der Nachweisvorlage des Impfnachweises an die betreffenden Personen innerhalb von vier Wochen. Mitte Mai bis Anfang Juni: Einleitung eines Tätigkeits- und Betretungsverbotsverfahrens nach fruchtlosem Fristablauf (Anhörung der betroffenen Personen und der Einrichtungen) sowie die parallele Einleitung eines Bußgeldverfahrens (Anhörung der Betroffenen). Mitte Juni: Erlass eines Bußgeldbescheides. Anfang Juli: Ablauf der Zahlungsfrist für Bußgeld. Anfang bis Mitte Juli: Erlass einer Tätigkeits- bzw. Betretungsverbotsverfügung. Ende Juli/Anfang August: Verbotsverfügung entfaltet inhaltliche Wirkung (zwei Wochen nach Bekanntgabe). Unterbrechung: Zu jeder Zeit. Das Verfahren wird sofort ausgesetzt, wenn der Betreffende einen Nachweis zur vollständigen Impfserie vorlegt, deren erster Impftermin nicht länger als drei Wochen entfernt ist.

Von Jens Rosenkranz