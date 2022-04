Wolperndorf

Es soll sie tatsächlich geben – Ostermuffel. Einer von ihnen hat offenbar diese Woche im Nobitzer Ortsteil Wolperndorf sein Unwesen getrieben und kurzerhand den ortsansässigen Osterhasen entführt.

„Dass der Hase weg war, ist mir direkt aufgefallen, als ich am Dienstagabend von der Arbeit wiedergekommen bin“, berichtet Anwohnerin. Anett Fiedler. „Das darf doch wohl nicht war sein, ging mir da nur noch durch den Kopf.“ Noch am selben Morgen hatte sie den Hasen am Ortseingang auf einem Meilenstein platziert. Denn das Tier ist nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Holz. Ein junges Paar aus einem sächsischen Nachbarort hatte Anett Fiedler und ihrer Familie den Hasen vor zwei Jahren geschenkt. Seitdem begrüßt er zu Ostern die Besucher von Wolperndorf.

„Ich bin entsetzt. Das ist echt schade, der Hase war immer ein schöner Gruß an all die Wanderer, die durch unseren Ort kommen“, betrauert Anett Fiedler ihren Verlust. Einen konkreten Verdacht, wer das Langohr entführt haben könnte, hat sie nicht. Schließlich gebe es in ihrem Dorf keine jugendlichen Rowdys, sagt sie. „Vielleicht dachte sich jemand, der vorbeigefahren ist, dass das auch eine schöne Deko für sein Zuhause wäre.“

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit, dass der Hase nun einfach so verschwunden ist, will sich Anett Fielder nicht abfinden. „Ich habe die Hoffnung, dass er nach Ostern zurückkommt“, bleibt die Hasenmutter optimistisch.

Von Tim Niklas Herholz