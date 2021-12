Gewässerunterhaltungsverband Pleiße/ Schnauder gibt Einblicke in Arbeit

Nobitz/ Wilchwitz

Der Gewässerunterhaltungsverband Pleiße/ Schnauder (GUV) ist noch recht jung. 2019 als einer von insgesamt 20 Verbänden in Thüringen gegründet, unterstehen ihm alle Gewässer zweiter Ordnung im Landkreis. Das heißt, bis auf die Pleiße muss der GUV alle natürlichen Fließgewässer im Blick behalten, ebenso die Kontrollabflüsse natürlicher Seen. Mitglieder des Verbandes sind alle Kommunen des Altenburger Landes, die Städte Gera und Ronneburg sowie einige Kommunen des Landkreises Greiz. Kürzlich gaben Verbandsvorsteher Marcel Greunke und Geschäftsführer Lars Merten Einblicke in die Arbeit des Verbandes.

Ziel ist schadloser Abfluss innerorts

Der GUV betreut mit derzeit sieben Mitarbeitern ein Gewässernetz von rund 540 Kilometern. Schwerpunkt ist die Unterhaltung und Pflege der Fließgewässer innerorts – dort wo Infrastruktur bei erhöhten Regenfällen oder Stürmen gefährdet sein könnte. Während in den Bachläufen außerhalb der Ortschaften mitunter eine gewisse Verwilderung unter den Gesichtspunkten des Naturschutzes erwünscht ist, werden innerhalb der Orte andere Maßstäbe angelegt. Hier soll im Sinne des Hochwasserschutzes ein schadloser Abfluss sichergestellt werden. Deshalb gehört das Beräumen von Totholz und Sedimenten, Freihalten von Uferböschungen sowie Verschneiden von Kopfweiden zu den Aufgaben des GUV. Alle Abschnitte der Gewässer unterliegen zudem einer regelmäßigen Kontrolle.

Verpflichtende Rücklagen für Extremereignisse

„Am Anfang haben wir reagiert wie die Feuerwehr“, blickt Marcel Greunke zurück. Die Kollegen kamen zum Einsatz, wo es am Dringlichsten war. Für das kommende Jahr legt nun ein Plan fest, was in jedem Gewässerabschnitt zu tun ist. Laut Lars Merten gibt es dabei keine Prioritäten. Er sieht die kommenden Aufgaben als Ganzes. Finanziert wird der GUV bis 2024 zu 100 Prozent durch das Thüringer Umweltministerium. Um das bezuschusste Geld in Gewässer statt in Verwaltung stecken zu können, liegt die Geschäftsführung beim ZAL. 2020 konnte der GUV rund 107 500 Euro in die Rücklage stecken: Geld, das verpflichtend für Extremereignisse wie Stürme oder Hochwasser zurückgehalten werden muss.

Die Geschäfte des GUV werden vom ZAL in Wilchwitz verwaltet. Quelle: Mario Jahn

Gewässerbeirat bringt alle Akteure zusammen

Wo die Kommunen mit der Unterhaltung der Gewässer überfordert sind und ihnen die nötige Technik fehlt, agiert der GUV. Im kommenden Jahr ist die Anschaffung von Mähtechnik für 45 000 Euro geplant. „Wir haben Hochwasserschutzanlagen zu pflegen wie den Einlauf des Meerchens in die Pleiße in Gößnitz und die Schlammfänge im Schmöllner Raum“, erklärt Lars Merten. Letztere seien Sammelmulden an Feldern, die verhindern sollen, dass Wasser bei Starkregen vom Acker flutet und Schaden anrichtet. Um alle Akteure beim Thema Gewässerunterhaltung an einen Tisch zu bringen, wurde kürzlich ein Beirat aus Vertretern von Landwirtschaft, Fischerei, Naturschutz, Jagd und Landschaftspflegeverband gegründet.

Von Dana Weber