Altenburg

Altenburg hat viel zu bieten, wenn’s um schmucke Details geht. Und einige der schönsten Ansichten sind sogar verglast. Jedenfalls dort, wo die Händler und Dienstleister entlang der Straßen ihre Schaufenster mit Liebe gestaltet haben. Mehr davon! – das wünschen sich die Mitglieder des neuen Altenburger Gewerbevereins. Und trommeln zum Schaufensterwettbewerb. Gewerbetreibende in der Innenstadt sind aufgerufen, ihre Präsentationsflächen augenfällig herzurichten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Lediglich das Motto des Wettbewerbes gibt einen Rahmen vor: Herbstzeit.

„Wir hatten die spontane Idee, im Rahmen der Kürbistage in der Stadt auch das schönste Schaufenster zu küren“, sagt Gewerbevereins-Vorsitzender Björn Petersen. Wer mitmachen möchte – ob Händler, Gastronom, Dienstleister oder Verein – kann sich bis zum 22. Oktober beim Gewerbeverein melden. Am 23. Oktober wird eine Jury, die ebenfalls bunt gemischt sein soll, die Bewerber-Schaufenster besichtigen. Auch hier ist Mitmachen erwünscht, können sich potenzielle Juroren aus der Einwohnerschaft gern melden.

Der oder die Besitzerin des schönsten Schaufensters hat – neben der verdienten Anerkennung – die Aussicht auf einen Preis, der vom Gewerbeverein ausgelobt wird. Auf wen die Wahl fällt, wird am 26. Oktober verraten. An jenem Samstag steigt in Altenburgs guter Stube das große Kürbisfinale.

Schaufenster-Besitzer und Jury-Bewerber melden sich bitte mit Name, Adresse und Telefonnummer beim Gewerbeverein: per E-Mail an info@bjoern-petersen.de

Von Kay Würker