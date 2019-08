Altenburg

Das Altenburger Land hat es diese Woche mal wieder in die überregionalen Nachrichten geschafft. Doch die Botschaft, die für Gesprächsstoff sorgt, ist keine frohe Kunde. Die Arbeitnehmer im Landkreis stehen mit ihrem Durchschnittseinkommen fast am Ende der bundesweiten Lohntabelle. Die 2308 Euro brutto, die die Einwohner hier im Mittel verdienen, sind der viertniedrigste Monatsverdienst unter allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten. Das ergeben aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit.

Die Ursachen sind vielfältig – aber zum Teil auch selbst verschuldet, sagen Gewerkschafter. Es fehle in der Region der ausgeprägte Wille, für eine bessere Bezahlung zu kämpfen. Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) macht das unter anderem an zwei Faktoren fest: „In einer Vielzahl auch größerer Betriebe gibt es keinen Betriebsrat, obwohl schon ab fünf wahlberechtigten Mitarbeitern eine Arbeitnehmervertretung per Gesetz aufzustellen ist. Ebenso dünn ist es bei der Tarifbindung“, konstatiert der NGG-Geschäftsführer der Region Thüringen.

Wenig Kampfeswille nach Massenarbeitslosigkeit

Das sei zum einen historisch bedingt: „Nach der Wende gab es Massenarbeitslosigkeit. Da haben die Menschen genommen, was ihnen geboten wurde. Der Wille, für bessere Bezahlung zu kämpfen, sich nicht zufrieden zu geben, konnte sich kaum ausprägen. Hinzu kommt die lange Phase, in der der Osten als Niedriglohngebiet beworben wurde.“ Bis heute wirke die Nachwendezeit nach. Die Arbeitnehmer im Altenburger Land wie auch in anderen Teilen Ostthüringens seien vergleichsweise wenig organisiert, um für ihre Interessen einzutreten. „Der Großteil kocht lieber sein eigenes Süppchen.“

Eine Erfahrung, die Matthias Beer uneingeschränkt bestätigt. „In etlichen Betrieben im Altenburger Land wird unterirdisch bezahlt, weil die Kollegen nicht in der Lage sind, sich zu organisieren“, sagt der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Jena-Saalfeld und Gera. Wo es Tarifabschlüsse gibt, werde deutlich besser entlohnt. „Doch um das im Arbeitskampf durchzusetzen, müssen wenigstens 60 Prozent der Mitarbeiter des Betriebes gewerkschaftlich organisiert sein“, schildert Beer und beklagt eine im Landkreis verbreitete Trägheit vieler vor allem geringer qualifizierter Arbeitnehmer, für ihre Belange zu kämpfen. „Oftmals wird gar nicht verstanden, was ein Tarifvertrag bedeutet.“

Höheres Lohnniveau in Süd- und Westthüringen

Dabei seien die Zeiten angesichts des Fachkräftemangels zunehmend Erfolg versprechend. NGG-Thüringen-Chef Löbel bemerkt das vor allem, wo die Grenze zu Bayern oder Hessen nicht weit weg ist. „Wenn Betriebe um Arbeitnehmer buhlen, haben die mit dem höheren Lohn oft bessere Karten. Deshalb passen sich Arbeitgeber in Süd- und Westthüringen vermehrt an die Nachbarbundesländer an.“ Ein Effekt, der in Ostthüringen weniger zu beobachten sei.

Allerdings sei Geld für die Arbeitnehmer nicht das alleinige Thema, betont Carsten Rebenack, Sprecher der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. Gespräche mit Job-Bewerbern, darunter auch Heimat-Rückkehrer, lieferten weitere Schlagworte: Betriebsklima, Familienfreundlichkeit, zusätzliche betriebliche Angebote. „Es gibt eine wachsende Zahl von Firmen in der Region, die ihren Azubis und Fachkräften mehr als das bloße Gehalt bieten“, stellt Rebenack fest. Mehrwert, der in der Statistik nicht auftaucht.

IHK : Für Generation Z ist das Geld zweitrangig

„Gerade die Jüngeren zwischen 20 und 30 setzen andere Prioritäten“, bestätigt Sandy Teutsch, Leiterin Kommunikation bei der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera. Es gehe stärker um die Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie. Und um den sozialen Zusammenhalt im Betrieb. „Wir beschäftigen uns gerade intensiv mit dieser Generation Z, machen das auch zum Thema in Fortbildungen für Personalverantwortliche.“ Wenn etwa Betriebe im Sinne sozialer Bindungen mit lokalen Vereinen kooperieren oder schon Azubis in verantwortungsvolle Positionen kommen, wachse die Motivation vor allem junger Mitarbeiter. „Verwurzelung und Unternehmenskultur ist ihnen wichtiger als Lohn.“

Trotzdem – daraus macht auch Sandy Teutsch kein Hehl – wird ein angemessener Verdienst immer wichtig sein. „Der Wunsch nach Tarifbindung und Betriebsrat ist unter jüngeren Arbeitskräften stärker ausgeprägt als unter älteren“, konstatiert Jens Löbel von der NGG. In den Gewerkschaften allerdings sind die Jungen eher unterrepräsentiert. Die Mehrzahl der ehrenamtlichen Gewerkschaftsmitarbeiter sind – nicht nur bei der NGG – reiferen Jahrgangs.

Von Kay Würker