Gewissheit nach zwei Wochen: Vermisster von Schmölln ist tot

Schmölln/Dobra

Ein seit 24. November vermisster Mann ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Spaziergänger bereits am Freitag die Leiche des 31-Jährigen auf einem Feld im Bereich Reichstädt im Landkreis Greiz.

Nach dem gebürtigen Polen war im November mit einem Großeinsatz der Polizei gesucht worden, nachdem die Beamten sein Auto auf einem Wirtschaftsweg zwischen der Schmöllner Ortslage Dobra und der Landstraße 2169 fanden – unverschlossen und mit laut Polizei klaren Hinweisen, dass sich der 31-Jährige möglicherweise in hilfloser Lage befindet. In Folge dessen suchten Thüringer Polizeikräfte im Umfeld des Fahrzeuges nach dem vermissten Mann. Auch Polizeihunde und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz, zudem startete ein Zeugenaufruf.

Zweifelsfreie Identifizierung

Seit Freitag ist sicher, dass der Gesuchte nicht mehr lebt. Die Spaziergänger, die ihn fanden, hatten die Rettungsleitstelle informiert – der Notarzt konnte jedoch nur noch der Tod feststellen, berichtete die Polizei. Im Zuge der Identitätsfeststellung sei der Verstorbene zweifelsfrei als der vermisste Pole identifiziert worden.

Wie der Mann, der seinen Wohnsitz zuletzt in Sachsen hatte, von Schmölln in das rund zehn Kilometer entfernte Reichstädt kam, ob er eines natürlichen Todes starb oder Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ist derzeit noch nicht offiziell geklärt. Die Kriminalpolizei Gera habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das noch nicht abgeschlossen ist. Aufgrund dessen, so die Polizei, können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Von OVZ