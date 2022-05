Gewusel auf dem Altenburger Nordplatz: Familienfest ist ein Publikumserfolg

Altenburg

Dass Konstantin seiner Mutter ungeduldig am T-Shirt-Zipfel zieht, man kann’s ihm nicht verdenken. Es gibt so viel zu entdecken, und der Dreijährige weiß noch nicht so recht, wo er als nächstes hin soll. Gerade war er mit seiner Mutter an der mobilen Werkbank, einen Holz-Igel in Form bringen, doch auch die Hüpfburg lockt, die Zuckerwatte, das Turmbauen im Kleinkinderbereich. Und überall die Farben – was sich damit so alles anstellen lässt: schminken, malen, sprühen. Und am Stand der Naturforschenden Gesellschaft entsteht sogar Farbe aus Steinen.

Ganz schön viel los auf dem Nordplatz – und so wie Konstantin geht es am Freitagnachmittag vielen Kindern. Vor allem für die Jüngsten ist gesorgt bei diesem üppigen Familienfest in Altenburgs größtem Stadtteil. Und damit auch für die Eltern, die sich freuen über dieses willkommene Ausflugsziel vor der Haustür. Drei Stunden lang ist der Platz dicht bevölkert.

Vor allem Basteln und Gestalten stand beim Familienfest hoch im Kurs – wie hier bei der Kirchgemeinde Zschernitzsch. Quelle: Mario Jahn

Das Familienfest steht in verschiedener Hinsicht für einen Neuanfang. Nicht nur, weil der Nordplatz erst 2019/2020 neu gestaltet wurde und das Fest zum ersten Mal wieder stattfindet, nachdem es in dieser Form vor Ort lange nichts gab. Auch die Veranstalterriege ist frisch aufgestellt – erst im Vorjahr hat sich die AG Nord, bestehend aus örtlichen Vereinen und Initiativen, neu gegründet.

Weitere Feste sollen folgen

„Wir wollen Altenburg-Nord beleben und Gemeinschaft entwickeln, über alle Bevölkerungsgruppen hinweg“, sagt Andreas Hänsge vom Jugendtreff Abstellgleis, der die AG koordiniert. Sponsoren und zahlreiche Mitstreiter aus den Vereinen haben dabei geholfen, der Aufwand ist groß. Dennoch soll das Familienfest ein Anfang sein für weiteres – vielleicht für jährliche Wiederholungen, vielleicht folgt auch ein Sommerfest, eine Nummer kleiner, sagt Hänsge. „Dafür wäre es sehr schön, wenn sich auch Bürger einbringen“, bittet der Sozialarbeiter um Mithilfe.

Auch Vorführungen waren beim Familienfest auf dem Nordplatz zu erleben, zum Beispiel vom Tanzraum Altenburg. Quelle: Kay Würker

Konstantins Mutter jedenfalls ist begeistert. „Ich stelle fest, dass in Altenburg seit ein paar Jahren mehr für Kinder getan wird. Das tut der Stadt sehr gut“, sagt Manuela Wittig. Und dann muss sie, eifrig gezogen, auch schon weiter.

Von Kay Würker