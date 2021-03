Gibt Schmölln wegen fehlender Ausschreibung 25 000 Euro zu viel aus?

Schmölln

Gibt die Stadt Schmölln für einen Auftrag 25 000 Euro zu viel aus? Diese Frage – für einige ist es sogar ein Vorwurf – steht seit Montag im Raum. Der Technische Ausschuss des Stadtrates vergab an diesem Tag die Leistungen für die Beurteilung des Bauzustandes des städtischen Abwassernetzes an das Ingenieur-Büro für Bauwesen und Wasserwirtschaft (IBW) Gera für 74 720 Euro.

Doch diesen Auftrag hatte das Rathaus nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern dafür lediglich drei ausgewählte Firmen zu einer Angebotsabgabe aufgerufen.

Fachmann: Stadt zahlt zu viel

Uwe Kretzschmar aus Schmölln, der ein eigenes Ingenieurbüro betreibt, konnte sich daran nicht bewerben und überraschte zur Ausschusssitzung, dass er diese Leistung für 70 000 Euro erbracht hätte. Umfragen unter anderen einschlägigen Firmen von ihm hätten ergeben, dass solche Aufträge in aller Regel für 55 000 Euro erledigt würden. Kretzschmar fragte an, warum die Stadtverwaltung solche Betriebe nicht angeschrieben habe. Da dies nicht erfolgt sei, zahle die Stadt nun zu viel. Der Fachmann rechnete vor, dass man für so viel Geld neun Monate zu tun habe, der Auftrag höchstens nur zwei Monate Zeit erfordere. Denn Schwerpunkt der Auftrages sei die Auswertung der schon gut dokumentierten Videoaufzeichnungen des Kanalnetzes. Von daher sei das Angebot von IBW „utopisch und realitätsfern“, sagte Kretzschmar.

Bürgermeister verteidigt Beschluss

Diese Warnung regte SPD-Stadtrat Stefan Helbig zu der Frage an, ob die Stadt wirklich 25 000 Euro zu verschenken habe. Selbst mit 5000 oder 10 000 Euro könnten andere nützliche und gewünschte Dinge bezahlt werden. Kritische Fragen zur Vergabe, zur fehlenden Ausschreibung und damit zu möglicherweise zu hohen Preisen kamen zusätzlich von der Fraktion Bürger für Schmölln (BfS).

Sodann erklärte Bürgermeister Sven Schrade (SPD), dass der Ausschuss bei Zweifeln selbst entscheide, den Beschluss zurückzustellen. Dass freilich 20 000 Euro eingespart werden könnten, liege ihm nicht schriftlich vor. Schrade sprach sich klar für IBW aus, da diese über die nötigen Kenntnisse in einer komplexen Materie verfüge. Ebenso hatte zuvor Reiner Erler argumentiert. Nach den Worten des Bauamtsleiters habe die Stadt auf eine europaweite Ausschreibung verzichtet, weil man bei den Aufträgen immer unter den finanziellen Schwellenwerten geblieben sei. Und von Anfang an sei geplant gewesen, die Leistungen zu splitten, über die Jahre zu strecken und den Generalentwässerungsplan damit nicht komplett erstellen zu lassen.

Strenge Regeln in Vergabeordnung

Der Verzicht auf eine Ausschreibung ist laut Vergabeordnung allerdings an Voraussetzungen geknüpft. So sollten mindestens drei Teilnehmer aufgefordert werden, wobei die Auswahl zuvor in einem öffentlichen Wettbewerb zu erfolgen hat, auf die nur in Ausnahmefällen verzichtet werden darf. Ohnehin ist eine öffentliche Ausschreibung anderen Vergabearten strikt vorzuziehen.

Der Ausschuss stimmte der Vergabe an IBW schließlich mit sieben Ja-, zwei Neinstimmen (BfS) und zwei Enthaltungen (SPD) zu.

Damit steht fest, dass fünf von sechs Teilaufträgen für den mittlerweile rund 600 000 Euro teuren Generalentwässerungsplan am Ende an IBW gehen – so wie im Januar 2019 für die Ermittlung der Gebiets- und Netzdaten und die Modellkalibrierung, im März 2019 für die Schmutzwasserfrachtberechnung, im Juni 2020 für die Hydraulische Berechnung, im September 2020 für die Datenerfassung und nun erneut für die Videoauswertung. Und ebenso fällt auf, dass neben IBW meist eine Milz Wasserwirtschaft in Jena und eine B+W Bauplanungsgesellschaft in Greiz zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wurden, IBW am Ende aber immer am preiswertesten war.

Und trotz der fehlenden öffentlichen Ausschreibung war sich Ausschusschef Winfried Hippe (CDU) sicher: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch preiswerter wird.“

Von Jens Rosenkranz