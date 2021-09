Giftgas-Alarm in Nobitz und Altenburg: Gefahrgutzug und zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Nobitz

Im Industriepark Nobitz ist am Dienstag Schwefelgasalarm ausgelöst worden. Über die Warn-App Nina wurde die Bevölkerung gegen 15.15 Uhr in einem großen Radius bis ins südöstliche Altenburger Stadtgebiet von dem möglicherweise giftigen Gasaustritt in Kenntnis gesetzt und gebeten, Fenster geschlossen und Klimaanlagen ausgeschaltet zu lassen.

Augenzeuge meldet Gaswolke

Auslöser des Alarms war ein Augenzeugenhinweis, dass sich über der Biogasanlage im Kieswerk eine Wolke gebildet habe. Mehrere Feuerwehren, darunter Kameraden aus Nobitz, Altenburg, Schmölln, Meuselwitz und Rositz sowie der Gefahrgutzug des Altenburger Landes eilten zum Einsatzort. Die Feuerwehr Wintersdorf rückte zudem mit einer Drohne an, um das Gelände zu überfliegen. Dabei wurden laut Polizei jedoch zunächst keine Schäden festgestellt.

Fehlfunktion als Ursache

Wie sich herausstellte, war eine Fehlfunktion einer an die Biogasanlage angrenzenden Anlage die Ursache der erhöhten Schwefelgaskonzentration in der Luft. Biogas ist in der Regel mit Schwefelwasserstoff versetzt, der für die Verwertung des Gases weitgehend entfernt werden muss. In der defekten Anlage war jedoch die Konzentration mit schwefelsäureversetztem Schlamm erhöht, berichtete am Mittwoch die Polizei.

Die Situation vor Ort stellte sich allerdings als weniger problematisch dar als zunächst angenommen. Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Polizei. Es könnte lediglich zu Geruchsbelästigungen gekommen sein. Die Feuerwehr gab nach Prüfung der Lage Entwarnung, was gegen 17.14 Uhr auch über die Nina-App bekanntgegeben wurde. Die Anlage wurde abgeschaltet.

Einsatz bis nach Mitternacht

Für zahlreiche Feuerwehrleute wurde es dennoch ein langer Abend. Beteiligte Kameraden berichteten, dass sich der Einsatz noch bis nach Mitternacht hinzog. Der Schlamm soll nun in Verantwortung des Anlagenbetreibers und unter Aufsicht der Feuerwehr entsorgt werden.

Von Kay Würker