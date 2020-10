Meuselwitz

Einen Brief vom Ministerpräsidenten und ein Schreiben des Bundespräsidenten – und das am selben Tag. Nein, allzu gewöhnlich war der Donnerstag für Dietlind und Gerhard Knabe wirklich nicht. Schließlich gab es viel zu feiern, beging das Ehepaar doch seinen 65. Hochzeitstag. Klar, dass zahlreiche Gratulationen ins Haus flatterten.

Kennengelernt hat sich das Zipsendorfer Paar in den 1950er-Jahren. Ganz klassisch sprang der Funke beim Tanz über. Wenig später, sie war gerade 18 Jahre alt geworden, folgte die Hochzeit. Die Familie wuchs in der Folge beständig, zwei Töchter brachte Dietlind Knabe zur Welt. Parallel ging das Paar seiner jeweiligen Arbeit nach: Sie stand als Köchin in einer Kinderkrippe am Kochtopf, er arbeitete als Formleger auf der Grube. Im Hintergrund wuchs der Familienverband: Mittlerweile stehen zwei Enkel und zwei Urenkel zu Buche, ein drittes Urenkelkind ist unterwegs. Wenn man sich nicht zuhause um den Nachwuchs kümmerte, stand Arbeit im Kleingarten auf dem Programm. Ihre Parzelle in der Anlage „Glück auf“ war lebenslanges Hobby des Paars.

Groß gefeiert wird dann am Wochenende – selbstverständlich im Kreis der Familie.

Von bfi