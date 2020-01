Glücksspiel-Behörde: OB und Landrat gehen für Altenburg in die Offensive

Altenburg

Oberbürgermeister André Neumann und Landrat Uwe Melzer (beide CDU) befürworten den Vorschlag zur Ansiedlung einer Regulierungsbehörde für Glücksspiel in Altenburg. Beide erklärten anlässlich einer gemeinsamen Pressekonferenz am Mittwoch den in der Vorwoche von Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich gemachten Vorstoß zu unterstützen. „Wir sind ein idealer Standort“, sagte das Stadtoberhaupt. „ Altenburg liegt mitten in Mitteldeutschland.“

OB: Idee passt zur Strategie der Stadtentwicklung

Zudem passe die Idee in die aktuelle Strategie zur Stadtentwicklung, so Neumann weiter. „Ob neue Behörde oder neues Unternehmen – wer nach Altenburg kommen möchte, erhält von mir volle Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Flächen beziehungsweise Immobilien.“ Auch Melzer begrüßt die Initiative. „Wir müssen uns immer wieder platzieren“, erklärte der Landrat. „Dann werden wir auch irgendwann profitieren.“

Beiden Politikern ist jedoch auch klar, dass Altenburg große Konkurrenz um die Standortfrage erwartet. Da der Kreis aber zu den Regionen gehört, die vom Kohleausstieg betroffen seien, könne der Bund mit einer Behörden-Ansiedlung hier einen nachhaltigen Ausgleich schaffen, erklärte Neumann. „Es ist aber eine Bundesaufgabe. Wir sind hierbei das kleinste Licht.“ Da das Altenburger Land jedoch nicht offiziell Förderregion für den Strukturausgleich im Zuge des Kohleausstiegs ist, sei man „theoretisch kein infrage kommender Standort. Deswegen müssen wir noch mehr kämpfen, um noch offiziell Teil des Mitteldeutschen Braunkohlereviers zu werden.“

Landrat will bei Altmaier mit neuem Argument punkten

Das unterstrich auch Melzer. Man mache in dieser Sache bereits Druck auf den Bundestagsabgeordneten Volkmar Vogel ( CDU), um einen neuen Termin bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) zu bekommen, so der Kreischef. „In Helmstedt gibt es auch keinen aktiven Braunkohleabbau und trotzdem hat es einen pauschalen Zuschlag bei der Förderung bekommen.“ Mit diesem Argument hoffe man, nachträglich noch in den Genuss von Fördergeldern im Strukturausgleich zu kommen. Dies hatte der Bund bisher mit dem Verweis auf den fehlenden aktuellen Abbau des Rohstoffs abgelehnt.

Stadt setzt erneut auf Ministerpräsident Ramelow

An anderer Stelle will dagegen Neumann noch mal ansetzen. Nachdem bereits die Kreis-FDP und die Bürgerbewegung Pro Altenburg die Idee zur Ansiedlung einer Bundesbehörde unterstützt hatten, kam er diese Woche im Hauptausschuss mit allen Fraktionen des Stadtrats überein, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen Brief zu schreiben. In diesem soll der Landesvater gebeten werden, sich ebenfalls für die Ansiedlung der Glücksspielregulierungsbehörde in Altenburg einzusetzen.

Ramelow hatte für eine Rede für die nachträgliche Aufnahme des Altenburger Landes in den Kohlestrukturausgleich im Herbst bereits ein TV-Duell im Landtagswahlkampf sausen lassen. Parallel dazu hatten CDU-Landeschef Mike Mohring und weitere Christdemokraten darüber mit Parteifreund und Bundeswirtschaftsminister Altmaier gesprochen.

Von Thomas Haegeler