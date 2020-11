Gößnitz

Anwohner staunen nicht schlecht, wenn sie dieser Tage die Zwickauer Straße in Gößnitz entlanggehen: Lichterketten, Glühwein- und Lángosstände, weihnachtliche Dekoration – dabei sind doch eigentlich alle Weihnachtsmärkte abgesagt?

Weihnachtsmarkt-Ersatz

Ja, doch Familie van Elkan aus Gößnitz hat sich stattdessen eine Corona-sichere Alternative einfallen lassen: Sie wollen Anwohnern und Besuchern aus der Region trotz Lockdown ein wenig Weihnachtsfreude bieten und bauen auf dem eigenen Grundstück aktuell ihren eigenen kleinen Weihnachtsmarkt-Ersatz auf. „ Weihnachtsmarkt“ darf das Vorhaben zwar nicht heißen – das erwecke schließlich den Eindruck einer Veranstaltung – dafür lautet der offizielle Name aber nun „ Weihnachtstraum to go“.

Wie kommt eine einzelne Familie aber dazu, ein so aufwendiges Projekt komplett in Eigenregie durchzuführen? „Die Buden standen sowieso bei uns herum“, erklärt Veranstalter Peter van Elkan, „deshalb wollten wir es einfach mal probieren.“ Die van Elkans sind eine Schaustellerfamilie und wären im Advent unter anderen Umständen mit ihren Buden und Fahrgeschäften auf Weihnachtsmärkten in ganz Sachsen und Thüringen unterwegs gewesen, etwa im Erzgebirge, Greiz und Zwickau.

Nun fällt jedoch bekanntermaßen alles aus. Doch anstatt die Buden für den Winter einzumotten, präsentiert die Familie sie in der Adventszeit vor den eigenen vier Wänden. Aufbau und Vorbereitung sind natürlich trotzdem aufwendig, die Familie hofft jedoch auf viele Besucher aus der Region. „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, findet van Elkan, „und wenn es nicht klappt, haben wir eben mit Zitronen gehandelt.“

Eröffnung am Mittwoch

Das erste Mal öffnen wird der „ Weihnachtstraum to go“ am Mittwoch, den 18. November, von 14 bis 20 Uhr. Die van Elkans spekulieren neben Anwohnern vor allem auf Besucher aus den umliegenden sächsischen Orten wie Meerane und Crimmitschau, dort ist am Mittwoch schließlich Feiertag. Zur Eröffnung werden alle Stände aufgebaut sein, es wird Glühwein, Bratwurst, geröstete Mandeln, Lángos und Süßigkeiten geben.

Danach wird der Weihnachtstraum an allen vier Adventswochenenden sowie am 26. und 27. Dezember öffnen. Die Familie verlässt sich bei der Werbung vor allem auf Facebook-Posts und Mundpropaganda der Gößnitzer: „Jeden Tag kommen Leute vorbei, sehen die Lichterketten und fragen, was hier los ist“, erzählt Peter van Elkan, „außerdem fährt der Schulbus direkt hier vorbei, und die Kinder schauen ganz neugierig aus dem Fenster.“

Hygienekonzept ohne Kinderkarussell

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, haben die van Elkans ein passendes Hygienekonzept ausgearbeitet, das inzwischen von der Stadt bewilligt wurde. Es wird separate Ein- und Ausgänge geben, Besucher werden dann wie auf einem Rundgang einmal an allen Ständen vorbeigeführt und können sich mit Speis und Trank eindecken. Glühwein und Roster müssen entsprechend dem Konzept dann aber außerhalb des Grundstücks verzehrt werden, auf dem Gelände gilt nämlich Maskenpflicht. Eigentlich wollte Peter van Elkan noch sein Kinderkarussell aufstellen, das war den Behörden dann aber wohl doch zu viel des Guten.

Von Robin Knies