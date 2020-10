Altenburg

Es war eine der beliebtesten Anlaufstellen der Skatstädter in den Sommermonaten: Der mobile Cocktailstand, an den Daniel Oehler und sein Team immer zum Wochenende auf dem Altenburger Markt einluden. Eine Idee, die bei jungen und alten Gästen verfing: Der Zuspruch war groß, zig Besucher ließen während der coronabedingten Einschränkungen unter freiem Himmel die Seele baumeln oder vergruben die Füße in einem der aufgestellten Sandkästen (OVZ berichtete).

Und eine Idee, die – in abgewandelter Form – auch in der kalten Jahreszeit weiter Bestand haben soll. Läuft alles nach Plan, wird ab diesen Freitag um 16 Uhr und dann immer freitags und samstags ab 16 sowie sonntags ab 14 Uhr am eigens eingerichteten „ Glühwürmchen“ zum geselligen Beisammensein geladen. Schon seit Tagen trommelt Oehlers Team auf allen einschlägigen sozialen Netzwerken für die winterliche Anlaufstelle. Ihren Standort findet die Winterbar in der ehemaligen Apotheke auf dem Markt, direkt neben „Blue Ice“.

Heiße Getränke für die kalte Jahreszeit

Ausgeschenkt werden sollen dann, der Jahreszeit entsprechend, zahlreiche warme Getränke-Kreationen. „Die Bandbreite reicht von Glühwein über heiße Cocktails bis zu Schokoladencocktails“, kündigt Daniel Oehler an. Vorerst bis Januar, bei Erfolg auch darüber hinaus möchte das Team mit dem Angebot in Altenburgs guter Stube präsent sein – und nach dem wegen steigender Corona-Zahlen abgesagten Weihnachtsmarkt zumindest etwas Weihnachtsstimmung ins Herz der Stadt bringen.

Infektionsschutz wird groß geschrieben

Das gestiegene Infektionsrisiko hat Daniel Oehler bei aller Vorfreude dabei immer im Blick – und steuert gegen, wo es nur geht. „Wir haben den Verkauf klar geregelt, alles findet im Take-Away-System statt. Man bestellt, erhält sein Getränk und geht dann wieder auf den Markt“, umreißt er das Konzept. Dort warten Stehtische auf die Besucher, die in entsprechend großen Abständen zueinander platziert werden sollen, wie Oehler betont, der zudem ausdrücklich auch an die Eigenverantwortung seiner Gäste appelliert, sich an Abstands- und Hygieneregeln zu halten. In die Räumlichkeiten des „ Glühwürmchen“ kommen Besucher nur in absoluten Ausnahmefällen – und dann auch nur stark reglementiert. „Die Personenzahl ist auf maximal sieben Gäste plus Personal begrenzt“, unterstreicht der Chef.

Ob das Angebot am Ende von Erfolg gekrönt ist, entscheidet letztlich jedoch vor allem die weitere Entwicklung mit Blick auf das Coronavirus. Entsprechend nehmen Oehler und sein Team nun erst einmal das Auftaktwochenende in den Blick – und hoffen, dass Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Wort hält und keinen kompletten Gastro-Lockdown verhängt.

Von Bastian Fischer