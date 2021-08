Göllnitz: 18-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Altenburg/Göllnitz

Im Süden des Altenburger Lands sorgte am Montag ein schwerer Verkehrsunfall für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein Gespann mit Traktor war umgekippt, dabei verletzte sich der 18-jährige Fahrer schwer. Er starb noch an der Unfallstelle in Göllnitz.

Der junge Mann war am Vormittag mit seinem Treckergespann auf der Straße zwischen Göllnitz und dem dazugehörigen Gewerbegebiet unterwegs, so die ersten Erkenntnisse. Dort kam er aus bisher noch nicht geklärter Ursache mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Traktor kippte um und fiel zur Seite, wobei der Fahrer sich seine schweren Verletzungen zuzog, so die Mitteilung der Polizeidirektion Gera.

Gutachter soll Unfallursache klären

Im Einsatz waren neben der Polizei auch Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und ein Notarzt. Die Unfallstelle blieb weiträumig gesperrt, das Gespann musste geborgen werden. Ein Gutachter soll nun weiterhin klären, was die Ursache des verheerenden Unfalls in Göllnitz war. Am Montagnachmittag gab es seitens der Polizei noch keine weiteren Informationen.

Von vag/LVZ