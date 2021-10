Göpfersdorf erlebt zum 19. Mal wieder einen Besucheransturm

Göpfersdorf

Endlich! Große Freude in Göpfersdorf! Nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr konnte der Kunst- und Bauernmarkt am Sonnabend wieder stattfinden, allerdings limitiert. Schon am Vormittag waren die Parkplätze gut gefüllt, die Einweiser hatten gut zu tun und auf der Dorfstraße tummelten sich bereits unzählige Besucher.

Dorfstraße in dem 180- Seelen- Dorf wird zur bunten Einkaufsmeile

Zum 19. Mal fand das bunte Treiben auf der sonst eher ruhigen Dorfstraße statt, das für einen Tag zu einer bunten Händlermeile umfunktioniert wurde. In dem 180 Einwohner zählenden Dorf tummelten sich Scharen von Gästen und rund 100 Direktvermarkter, Händler, Handwerker und Künstler. Angereist waren diese aus ganz Mitteldeutschland, um ihre Produkte anzubieten.

Sebastian Raca lässt in Göpfersdorf seine Tauben fliegen – die vielen Besucher freut es. Quelle: Mario Jahn

Natürlich galten auch auf dem Kunst- und Bauernmarkt die Coronaregeln. „Die Zahl der Personen auf dem gesamten Gelände ist limitiert“, so Klaus Börngen, Bürgermeister und Mitglied des örtlichen Fördervereins, welcher auch den Kunst- und Bauernmarkt organisiert. „Die drei Zugangsstellen müssen sich kontinuierlich abstimmen, damit wir einen Überblick haben, wie viele Personen auf dem Gesamtgelände sind.“ Insgesamt 1200 Gäste durften sich gleichzeitig auf dem Markt aufhalten, die Händler waren in diese Gesamtzahl allerdings mit einbezogen. „Alles in allem bleiben wir im Grundsatz unserem Konzept treu. Neu ist in diesem Jahr allerdings die Fotoausstellung „Kirchen im Altenburger Land“, von Jens Paul Taubert.“

Live - Musik, Kinderschminken und kulinarische Verlockungen

Die ansässigen Vereine, die Firma Leitermann und engagierte Bürgerinnen und Bürger steckten viel Mühe und Hingabe in die Vorbereitung des Marktes. Höfe wurden als Schau- und Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt. Es gab Live-Musik, Puppenspiel und Kinderschminken. In der Schmiede fand eine Schauvorführung statt, in der Kirche ein Orgelkonzert und auch die beliebte Taubenschau gab es. Ebenso für das leibliche Wohl war reichlich gesorgt. Waffeln und Fladen, Langos, Süßigkeiten, Fischbrötchen, Wurst- und Käsespezialitäten, Gegrilltes mit Sauerkraut oder Erbsen mit Rauchwurst in der Feldküche - für jede kulinarische Vorliebe war etwas dabei.

Schmied Stefan Vogel kommt auch vorbei. Quelle: Mario Jahn

Rainer Gräser veredelt Lamm- und Schaffell

Aber auch verschiedene Handwerksstände priesen ihre Waren zum Verkauf an. Darunter auch Rainer Gräser. „Alles mit der Verarbeitung und Veredlung von Pelzen zu tun hat machen wir“, so der Kürschnereimeister. „ Spezialisiert haben wir uns auf Lamm- und Schaffell.“ Gegerbt wird in der Kürschnerei selbst nicht mehr. „Babyschühchen, Fahrradsattel- und Lenkradbezüge, so wie Teile für Sofa und Sessel stellen wir aus der Wolle her und veredeln sie. Auch Pelzmützen, aber dafür ist momentan noch nicht die Zeit“, erzählt Rainer Gräser schmunzelnd. Der aus Eisenach angereiste Kürschnermeister ist bereits zum fünften Mal auf dem Kunst- und Bauernmarkt anzutreffen.

Mollenhauer aus dem Erzgebirge

Gleich am Anfang des Marktes steht Ray Kunzmann aus dem Erzgebirge. „Ich stelle Schüsseln aus Holz her, das nennt man Mollenhauer.“ Ursprünglich hat Kunzmann Maurer gelernt, das Handwerk des Mollenhauens hat ihm allerdings sein Großvater beigebracht. „Mein Großvater brachte mir diese Technik schon bei, als ich noch ein kleiner Junge war. Nun bin ich in Rente und übe das Handwerk als Nebengewerbe aus.“ Ray Kunzmann verkauft seine Produkte in seiner Werkstatt, aber auch über Märkte und das Internet. Auf die Frage, wie oft er schon auf dem Göpfersdorfer Kunst- und Bauernmarkt war, muss er etwas überlegen – weil es schon so oft war. „Ich würde jetzt mal so sieben bis acht Mal schätzen“, erzählt der Rentner.

Da schaut Frau schon mal etwas genauer hin. Zum Kunstmarkt gibt es interessante Angebote. Quelle: Mario Jahn

Korbflechterei Schlicke aus Eilenburg

Seit 1987 betreiben die Brüder Andreas und Matthias Schlicke die Korbflechterei in Eilenburg. Ihre Materialien bekamen die Brüder zu DDR-Zeiten noch vom Forst. Weil es aber nicht gereicht hat, wurde selber noch angebaut. Seit der Wende beziehen die Schlickes die Weiden vom Spezialisten. Selbst angebaut wird nicht mehr. Die Gebrauchs- und Dekokörbe aus Weidenholz und Rattan werden in der Werkstatt in Eilenburg verkauft, an den Wochenenden auf Spezialmärkten. In Göpfersdorf war die Korbflechterei nun auch schon satte zehn Mal. „Außer im letzten Jahr, da konnte es ja nicht stattfinden“, erzählt Andreas Schlicke. „Auch in diesem Jahr ist aufgrund von Corona ja alles noch etwas anders. Jedoch kann ich trotzdem keinen gebremsten Besucherstrom erkennen. Der Markt ist gut besucht, die Menschen freuen sich – wie in jedem Jahr.“

Von Mary Anne Härtling