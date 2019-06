Göpfersdorf

Mit dem Frühjahr hat auch in Göpfersdorf die Bauzeit begonnen. Fast 260 000 Euro will die Gemeinde in diesem Jahr investieren. Das sieht zumindest die Haushaltssatzung für 2019 vor. Und das erste Projekt ist schon wieder Geschichte. Der Spielplatz, der für fast 1300 Euro aufgemöbelt wurde, ist bereits wieder fest in Kinderhand. Auch das finanziell umfangreichste Vorhaben, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Göpfersdorf, läuft inzwischen. Über 84 000 Euro sind dafür veranschlagt.

Erdkabel statt Freileitungen

Dieses Bauvorhaben wird in Kooperation mit der Mitnetz Strom umgesetzt. Der Netzbetreiber tauscht in Göpfersdorf die Niederspannungsfreileitungen gegen Erdkabel aus, was bereits in den Vorjahren mehrfach ins Auge gefasst war, aber von der Mitnetz mehrfach verschoben wurde. Mit dem vor Kurzem begonnenen Rückbau der Freileitungsmasten verschwinden auch die Masten der Straßenlaternen, weshalb diese jetzt auf Rechnung der Gemeinde ersetzt werden.

Beinahe 70 000 Euro sind für den Innenausbau der großen Scheune am Quellenhof vorgesehen, in der unter anderem der Heimatverein ein Museum einrichten möchte. Laut Bürgermeister Klaus Börngen (Heimatverein) werde momentan die Ausschreibung für die Gewerke vorbereitet. Das gleiche gelte für die geplante Modernisierung der Heizung der Haferscheune im Quellenhof, die rund 24 000 Euro kosten soll.

Geld aus Rücklage und vom Fördermittelgeber

Abstimmungsbedarf hingegen besteht derzeit noch, was das Erstellen eines Energiekonzeptes für den Quellenhof betrifft. Dieses würde mit 52 000 Euro zu Buche schlagen, was so nicht sein soll. „Sicher ist es nicht falsch, externe Kompetenz zu Rate zu ziehen, aber das muss deutlich preiswerter werden“, sagt Börngen, der sich mit seinem Gemeinderat darin einig ist. Ebenfalls ungewiss ist, ob die reichlich 9000 Euro für den Breitbandausbau in diesem Jahr benötigt werden. Wenn nicht, fließe das Geld eben wieder in die Rücklagen.

Von diesem etwa 136 000 Euro schweren Sparkonto der Kommune werden nach Planansatz um die 40 000 Euro genommen, um alle Investitionen gegenzufinanzieren. „Jedoch, wenn wir Maßnahmen nicht umsetzen, wie etwa den Breitbandausbau, oder Einzelposten günstiger werden, etwa das Energiekonzept, dann brauchen wir natürlich entsprechend weniger Geld aus der Rücklage“, so Börngen, der betont, dass die Investitionssummen in der Regel weit über 50 Prozent Fördermittel enthalten.

Göpfersdorf tilgt weiter Kredite

Nicht gefördert wird natürlich die Rückzahlung von Krediten, was Göpfersdorf in diesem Jahr 6800 Euro kostet. Auch die 2700 Euro Unterstützung für die Dauerausstellung im Quellenhof und die reichlich 8000 Euro Zuschüsse an den Kindergarten muss die Gemeinde aus eigener Kraft aufbringen.

Von Jörg Reuter