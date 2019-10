Göpfersdorf wird am Sonnabend zum Open-Air-Kaufhaus

Göpfersdorf

Am Sonnabend wird die Dorfstraße inGöpfersdorf wieder zum Open-Air-Kaufhaus. Zum nunmehr 18. Mal veranstaltet dann der Förderverein des kleinen Dorfes am östlichen Rand Thüringens den Kunst- und Bauernmarkt. Von 10 bis 18 Uhr kann dann wieder entlang der Auslagen an den Ständen geschlendert und geschlemmt werden.

Auch in diesem Jahr wird in dem 180-Einwohner-Dorf mit und 100 Direktvermarktern, Händlern, Handwerkern und Künstlern gerechnet. Sie reisen aus ganz Mitteldeutschland an, um ihre hochwertigen Produkte in Göpfersdorf anzubieten. Eine bunte Mischung mit Wurst, Käse, Fisch, Honig, Süßigkeiten, Backwerk und vielem mehr erwartet die Kunden. „Kunst, Kultur und Tradition machen den Charme des Göpfersdorfer Marktes aus.“ Auf diese Weise werden jedes Jahr fast 10 000 Besucher in das beschauliche Dorf gelockt, werben die Organisatoren für die jüngste Auflage der Veranstaltung.

Starkes Engagement der Einwohner für ihr großes Marktfest

Zu deren Alleinstellungsmerkmalen gehört darüber hinaus, dass es in Göpfersdorf nicht allein ums Kaufen und Verkaufen geht. Denn seit jeher steckten die ansässigen Vereine und Firmen sowie viele engagierte Einwohner Jahr für Jahr viel Mühe in ihr Marktfest. Dazu gehört auch das Herausputzen ihrer Gehöfte im Ort, denn die Güter sind traditionell als Schau- und Veranstaltungsort eingebunden. Deshalb können auch diesmal wieder die Schmiede, ein Streichelzoo, der Kunsthof oder ein Atelierhaus besucht werden. Dazu werden in den Bauernhöfen Kunsthandwerk sowie Speis und Trank angeboten.

Zudem kündigt der Förderverein zwei Orgelkonzerte in der Dorfkirche an und verweist auf vielfältige Kreativangebote, Livemusik und das Puppentheater, die zum Verweilen einladen. Ferner könnten sich die Gäste auf eine Taubenshow freuen. Der Nabu Altenburger Land wird mit einem Stand vertreten sein und es wird die Möglichkeit geben, von Experten Pilze und Obst bestimmen zu lassen.

