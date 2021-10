Gößnitz

Licht waren die Reihen am Mittwoch beim Gößnitzer Stadtrat in der Stadthalle, einige fehlten oder waren erkrankt. Doch beschlussfähig sei man, stellte der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz mit Beginn der Sitzung fest, deren öffentlicher Teil schnell in weniger als einer Stunde von der Hand ging. Entspannt war es, zumindest bis es zum Punkt kam, an dem Bürgermeister Scholz die anwesenden Bürger und Bürgerinnen und Stadträte informiert.

Eigentlich eine gute Nachricht. Der Landkreis Altenburger Land hatte von den Gemeinden, und somit auch Gößnitz, mit der zu zahlenden Kreisumlage im vergangenen Jahr zu hohe Summen bekommen – das wurde korrigiert und die Stadt kann sich über eine Rückzahlung freuen. Das Landratsamt hatte Zuschüsse für Arbeitssuchende im Kreis zu niedrig berechnet – und bekommt deshalb mehr Geld vom Bund als angedacht.

Stadtkasse Gößnitz mit bekommt Plus gutgeschrieben

Das heißt wiederum, die Kasse in Gößnitz füllt sich: Rund 135 000 Euro, die als Plus zu verbuchen sind, so Scholz in der Sitzung. Doch trotz der positiven Einkünfte: Zufrieden mit dem Vorgang war Wolfgang Scholz am Mittwoch nicht – und das machte er seinen Ratsmitgliedern deutlich. Auch, wenn die nur sekundäre Adressaten waren, denn seine Kritik ging eigentlich an den Kreistag. Die Umlage ist jedes Jahr eine hohe Belastung für die Kommunen, insbesondere die jetzt angefallene Rückzahlung hätte den Haushalten der Gemeinden bei ihrer Planung geholfen. „Diese Summen werden ja dafür blockiert“, so Scholz gegenüber den Stadträten, und die fehlen bei den eigenen Planungen. Er sprach unter anderem dabei von einer verfehlten Politik und einem nicht passend aufgestellten Kreishaushalt.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Scholz wollte mit seiner Ansage den anwesenden Ratsmitgliedern verdeutlichen, wie sein Empfinden zur Situation ist. Er machte ihnen deutlich, dort als Vertreter weiterhin seine Stimme zu erheben und Veto einzulegen, sollte es denn nötig sein.

Von Vanessa Gregor