Gößnitz muss wertvolles Gewerbegrundstück in Nörditz zum zweiten Mal verkaufen

Gößnitz

So etwas kommt selten vor. Im März beschloss der Stadtrat Gößnitz, eine seit Jahrzehnten leer stehende, 11,4 Hektar große Gewerbefläche bei Nörditz zu verkaufen. Doch zum notariell beglaubigten Kaufabschluss kam es bislang nicht. Denn zur letzten Sitzung in der vergangenen Woche sollten die Volksvertreter das Areal zum zweiten Mal veräußern. Was sie dann auch taten.

Zunächst war beschlossen worden, den wertvollen Grund und Boden an die Gößnitzer Stahlrohrmöbel (GSM) Sella GmbH zu verkaufen. Doch offenbar hatten sich die Pläne der Sella-Chefs geändert. Sie gründeten eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die der neue Besitzer werden sollte. Gesellschafter der GbR sind drei Mitglieder der Familie Bayer – Seniorchef Kaspar Bayer und seine beide Söhne Erwin und Konrad Bayer. An die drei Geschäftsleute kommt man nicht heran. In der Firmenzentrale heißt es bei Anfragen schon seit Monaten, sie seien nicht zu sprechen.

GbR-Gründung geschah aus finanziellen Gründen

Die GbR-Gründung geschah laut Informationen dieser Zeitung aus finanziellen Gründen. So loteten die Sella-Chefs mit einer Bank bei der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen aus, wie man an einen maximalen Förderbetrag für die Investition auf dem Acker herankommen könnte. Die komplette Neugründung einer Gesellschaft habe sich dabei als effektiver herausgestellt als nur eine Erweiterung der bestehenden Firma, heißt es.

Dennoch kamen im Stadtrat nun Fragen auf. Die wichtigste lautete, ob die Pläne mit dem Gewerbegebiet Bestand haben, nachdem nach dem Stadtratsbeschluss fast vier Monate gar nichts passierte, außer dass die Sella-Chefs das Areal ein zweites Mal erwerben wollten. Bislang heißt es, dass auf über 45 000 Quadratmeter der Betrieb seine Produktions- und Lagerflächen erweitern will. Geplant ist ein Fertigungsbereich, einschließlich Materialanlieferung, Lager und Verladehof sowie ein Onlineshop für Objektmöbel. Außerdem entsteht Platz für Umbau und Reparatur der hauseigenen Container. Baustart soll im September sein.

Noch ist das Gewerbegebiet Nörditzer Höhe eine Stichstraße, die auf dem Feld endet. Im Herbst soll hier Spatenstich sein. Quelle: Jens Rosenkranz

Für die Möbelherstellung sind im ersten Entwurf der Planungen jetzt 28 000 Quadratmeter vorgesehen, für den Onlinehandel 2000 und für das Containerwerk 15 500 Quadratmeter. Damit wird weniger als die Hälfte der 114 185 Quadratmeter großen Fläche baulich genutzt. Wenn das Werk in Betrieb gegangen ist, soll die Mitarbeiterzahl von 87 auf 160 steigen.

Der Gößnitzer Bürgermeister ist optimistisch, dass es dazu kommt. „Ich gehe davon aus, dass es im Herbst losgeht“, sagte Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) zur Sitzung. Dabei ist eine solche Zuversicht dringend angebracht, geht Gößnitz zusammen mit Land und Bund mit dem Verkauf nämlich ein hohes Risiko ein. Denn zum Kaufpreis des einstigen und Anfang der 90er-Jahre von der Stadt erworbenen Ackerlandes in Höhe von 1,1 Millionen D-Mark (562 000 Euro) kommen 4,5 Millionen Euro, die für die Erschließung des gesamten Industrie-Verbundstandortes Schmölln-Gößnitz ausgegeben wurden. Etwa die Hälfte davon wurden für die Nörditzer Höhe hingeblättert, unter anderem für einen Abwasserkanal nach Taupadel, Wasser-, Strom- und Gasleitungen sowie eine 200 Meter lange Stichstraße, die im Moment noch auf einem Feld endet.

Ans Lächerliche grenzende Verkaufssumme

Verkauft wurde das Gelände letztlich für 570 925 Euro, was angesichts der vorher ausgegebenen Gelder und der Größe als beinahe lächerlich anmutet. Doch ist diese niedrige Summe politisch gewollt, da Land und Bund anstreben, dass das Areal endlich bebaut wird und dort neue Jobs entstehen. Damit wird auch die noch hinzukommende maximale Förderung der Investition mit weiteren Steuergeldern begründet.

Der Bürgermeister betont, dass laut dem in der vergangenen Woche geschlossenen Kaufvertrag die GbR an die zugesagte Investition gebunden ist. Falls bis 2023 nichts Wesentliches passiere, sagte Scholz der OVZ, „muss das Gelände wieder zurückgegeben werden“.

Von Jens Rosenkranz