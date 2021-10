Gößnitzer Außenstelle der Musikschule Altenburger Land feiert 60. Geburtstag

Gößnitz

Ein besonderes musikalisches Jubiläum gab es jetzt in Gößnitz zu feiern, denn die dortige Unterrichtsstätte der Musikschule des Landkreises Altenburger Land beging ihr 60-jähriges Jubiläum mit einem attraktiven Konzert. Die Gößnitzer Stadtkirche und der Tag der Deutschen Einheit waren genau der angemessene Ort und Anlass, auf 60 Jahre überaus erfolgreiche musikalische Arbeit zurückzublicken.

Dabei begann alles doch recht bescheiden, denn 1961 nahm die Außenstelle der Volksmusikschule Altenburg mit gerade mal 40 Schülerinnen und Schülern in den Fächern Akkordeon, Gitarre, Mandoline, Posaune und Klavier unter der Leitung der anerkannten Musikpädagogin Sigrid Runge die Arbeit auf. Die äußeren Bedingungen gestalteten sich zunächst nicht optimal, denn der Unterricht fand in den Räumen der polytechnischen Oberschule Gößnitz statt.

Erste Jahre nach der Gründung bereits fruchtbringend

Dennoch waren die ersten Jahre sehr fruchtbringend. Zahlreiche Schüler errangen erste Preise bei Wettbewerben und einige von ihnen bestanden erfolgreich die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule. Auch das Angebot der Außenstelle erweiterte sich mit den Fächern Gesang, Violine und Violoncello. Damit war die Basis für diverse Musiziergruppen und später für das Jugendstreichorchester gelegt.

Mit der Gründung eines Fördervereins im Jahr 1994 und der Inbetriebnahme des KulturCentrums 2001 erfuhr dank der großzügigen Unterstützung der Stadt Gößnitz die musikalische Arbeit eine ganz wesentliche Unterstützung. Heute unterrichten 13 haupt- und nebenamtliche Pädagoginnen und Pädagogen in der Unterrichtsstätte Gößnitz über 110 Musikschülerinnen und Musikschüler in 16 Fächern. Das ist eine stolze Bilanz und ein wertvoller Beitrag zum Kulturleben unserer Zeit.

Hohes musikalisches Niveau der Jubiläumsveranstaltung

Dieses wichtige Anliegen der Musikvermittlung an die junge Generation würdigte auch der Gößnitzer Beigeordnete René Toll in einem kurzen Begleitwort zu Beginn des Konzertes. Dabei hätte man sich auch gerne die Anwesenheit sowie ein Grußwort der Leiterin der Musikschule gewünscht.

Das hohe Niveau der musischen Ausbildung in Gößnitz konnte man in der Jubiläumsveranstaltung erleben. In diesem Konzert präsentierte sich bestens aufgelegt ein Quartett der Lehrkräfte und das Jugendsinfonieorchester der Musikschule unter der Leitung von Holger Runge. Es war ein besonderes Highlight, wie dieser große Klangkörper Musik von Ludwig van Beethoven, Peter Tschaikowski bis zu Klaus Badelt und John Barry gestaltete. Auch die stilleren Töne kamen in diesem Konzert nicht zu kurz mit den Pianistinnen Lotta Burkhardt und Elina Galaiko sowie Lena Lorenz, Blockflöte, Mira Wagner, Violine, und Christina Ranft-Knopfe an der Viola.

Seit geraumer Zeit hat sich auch ein Streichquartett in der Gößnitzer Unterrichtsstätte etabliert. Es firmiert unter dem Titel „Con Brio“ und vereint Mika Theil sowie die Geschwister Luis, Nora und Leon Wagner. Sie gaben mit Beiträgen von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Karl Jenkins und Béla Bartok dem opulenten Konzert ein intimes Zwischenspiel.

Im Finale trumpfte das Jugendsinfonieorchester nochmals richtig auf und präsentierte Filmmusik zu James Bond und dem Fluch der Karibik. Viel Beifall gab es für alle Mitwirkenden.

Von Felix Friedrich