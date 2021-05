Gößnitz

Als Manja Brunke und Tochter Luna vor der Tür stehen, braucht es nicht viele Worte, um zu verstehen. Sie tragen ihr Anliegen auf den Händen: Ein Tablett mit Muffins, soeben frisch gebacken, garniert mit einer Grußkarte, als kleine Geste, die durch den Magen geht.

„Wir wollen einfach mal Danke sagen“, erzählt die 43-Jährige. „Dank an unsere Nachbarn, auf die wir uns verlassen können, wenn wir sie brauchen. Das ist eine ganz tolle Gemeinschaft hier.“ In den schmucken Eigenheimen an der Gößnitzer Grenzstraße wohnen viele Alteingesessene. Man vertraut sich in Urlaubszeiten gegenseitig den Hausschlüssel an, kümmert sich um die Blumen, den Briefkasten, die Katze. Man kennt sich, hilft sich – und sorgt sich.

Die Nachbarn sorgten sich

So wie im vergangenen Winter, als Familie Brunke plötzlich wie verschollen war. Als stattdessen Manja Brunkes Eltern kamen, Einkäufe vor die Tür stellten. Schon bald folgten besorgte Anrufe und WhatsApp-Nachrichten der Nachbarn, was denn los sei. „Wir haben ihnen von der Infektion und Quarantäne erzählt und die Nachbarn haben auf ganz wunderbare Weise reagiert, alle erdenkliche Hilfe angeboten“, erinnert sich die Familienmutter.

Sie hatte es damals am schlimmsten erwischt. „Fieber, Husten, Abgeschlagenheit, niedriger Blutdruck – zehn Tage lang ging gar nichts mehr.“ Die drei anderen im Hause hatten schwächere Symptome, doch waren zum Teil bis zu drei Wochen lang positiv getestet, durften nicht raus. Eine anstrengende Zeit. Und wenngleich die Familie die Hilfsangebote der Nachbarn nur wenig in Anspruch nehmen musste, schätzte sie die Geste.

Aktionstag als willkommener Anlass

„Als ich jetzt in der Zeitung vom Tag der Nachbarn las, dachte ich mir, das ist es. Ein Anlass, noch mal ausdrücklich Danke zu sagen.“ Der deutschlandweite Aktionstag am 28. Mai ist eine jährliche Initiative der nebenan.de-Stiftung. Er soll Menschen, die sich sonst nur flüchtig begegnen, durch Nachbarschaftsaktionen zusammenbringen und sozialen Zusammenhalt stärken. Beziehungsweise festigen, was schon gut verwachsen ist.

Manja Brunke meldete sich an und erhielt kostenlos ein ganzes Päckchen mit Materialien: Postkarten mit warmen Worten für die Nachbarn, Sonnenblumensamen zum gemeinsamen Einsäen, Wimpelkette und Balkonbingo für die Miniparty. Manja Brunke und die achtjährige Tochter Luna setzten aufs Backen.

Ein Lob auf das Miteinander

Mit Erfolg: Schon das erste Spontan-Klingeln schräg gegenüber brachte erst Verblüffung, dann ein Lächeln. „Das ist ja eine Überraschung“, sagte Eva Thurau gerührt. Und ihr Mann Bernhard lobte die gute Verbindung zu den Brunkes: „Gute Nachbarn sind sehr viel wert. Man ist innerlich ausgeglichen.“ Auch Ute Kostinek ein paar Häuser weiter schätzt das herzliche Miteinander in der Grenzstraße. „Glücklicherweise sind in den vergangenen Jahren einige neue Familien zugezogen, die die Nachbarschaft verjüngen.“

Auch Ute Kostinek wird von der achtjährigen Luna mit Selbstgebackenem bedacht. Quelle: Mario Jahn

Manja Brunke führte am Freitagnachmittag noch so manches Nachbarn-Gespräch mit Herz und Muffin. Wobei es auch immer mal wieder um die Frage ging, wie es ihr denn gehe. Mäßig. Covid-19 wirkt nach. „Ich spüre verstärkt Müdigkeit, meist am Nachmittag kommen Konzentrationsprobleme“, schildert die Gößnitzerin.

Was sie im Nachhinein allerdings am meisten beschäftigt, ist die jüngste Botschaft aus dem Altenburger Gesundheitsamt: Manja Brunke sei nach Aktenlage überhaupt nicht mit Corona infiziert gewesen. Ein positiver Antigentest, die gesamte Palette an typischen Covid- und Post-Covid-Symtomen – das alles zählt nicht. „Der PCR-Test im Klinikum war, wie ich jetzt erst erfahren habe, negativ. Das passiert manchmal fälschlicherweise, ich hätte den Test wiederholen müssen. Doch weil mich niemand über das Ergebnis informiert hat, konnte ich nicht reagieren.“

Manja Brunke erfuhr von dem Wirrwarr erst, als sie sich um einen Genesenen-Bescheid bemühte. Der hätte ihr nun, nach der durchlittenen Krankheit, zumindest ein bisschen mehr Freiheit beschert. Stattdessen bleibt ihr nur der nachträgliche Ärger – und genug Stoff für weitere herzliche Gespräche übern Gartenzaun.

Von Kay Würker