Gößnitzer Heimatstube präsentiert seit 20 Jahren die Geschichte der Pleißestadt

Gößnitz

Die Gößnitzer Heimatstube ist schon von außen besehen ein Kleinod. Das denkmalgeschützte schiefergedeckte Gebäude schafft einen authentischen Rahmen für Einblicke in die Stadtgeschichte. Knarzende Dielen und steile Holztreppen bis unters Dach lassen ansatzweise erahnen, wie es sich im 1822 erbauten Fachwerk mit Ladengeschäft lebte.

Das Wappen der Stadt Gößnitz ziert Georg, der heilige Drachentöter: hier praktischerweise am Fahrradständer vor dem Heimatmuseum. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Sonderausstellung zum 20-jährigen Jubiläum ungewiss

Zum 20-jährigen Jubiläum des Heimatmuseums im vergangenen Jahr sei eigentlich eine Sonderausstellung geplant gewesen, erzählt Christiane Fiedler vom Förderverein. Man wollte Bauernmalereien auf Truhen und Alltagsgegenständen des Gößnitzers Günter Tetzner zeigen und mit Fotomaterial an die Anfänge der Heimatstube erinnern. „Wann wir dieses Jahr überhaupt aufmachen dürfen, ist schon wegen der Enge unserer Räumlichkeiten völlig offen.“

Spenden sind immer willkommen. Die Heimatstube als Spendenbox wurde von Gründungsmitglied Karl Heinz Schnabel gebaut. Quelle: Mario Jahn

Lehmziegel aus der Wurstmaschine

1990 begann die Stadt Gößnitz mit der Rettung des Gebäudes in der Kauritzer Straße. Neun Jahre sollten bis zum Abschluss der Sanierungs- und Umbauarbeiten vergehen. Christiane Fiedler weiß zu berichten, dass die Lehmziegel für die Erneuerung der Gefache damals von den ABM-Kräften selber hergestellt wurden. Um den Lehm in die gewünschte Form zu bringen, kam ganz pragmatisch eine große umgebaute Wurstmaschine zum Einsatz.

Bisschen was von allem quer durch die Geschichte

Nach einem Tag der offenen Tür zum Abschluss der Bauarbeiten im Herbst 1999 eröffnete der Förderverein das Heimatmuseum im Frühjahr 2000. Derzeit engagieren sich 57 Mitglieder im Verein, zu dem auch eine eigene Trachtengruppe gehört. Viele Zeitzeugen quer durch die Gößnitzer Geschichte wurden im Laufe von Jahrzehnten zusammengetragen und werden in der Heimatstube für die Nachwelt erhalten. „Wir haben ein bisschen was von allem“, meint Christiane Fiedler.

Landwirtschaftsausstellung unterm Dach: Die Exponate reichen von Dreschflegel und Pflug links im Bild über Pferdegeschirre wie Kummet (r.) bis zu Sämaschine (M.). Quelle: Mario Jahn

Komplett funktionstüchtige Handdruckerei von 1927

Zu den Ausstellungsobjekten gehört die komplett erhaltene Handdruckerei Schneider aus der August-Bebel Straße. Die Maschinen der 1927 gegründeten Werkstatt sind noch heute hin und wieder im Einsatz. Wenn Karl Heinz Schnabel, Gründungsmitglied des Fördervereins, Schulklassen in die Geheimnisse der Druckerkunst einweiht, werden auch Setzkasten, Perforier-, Falz- und Bindemaschine wieder aktiviert.

Vereinsmitglied Christiane Fiedler am sogenannten Boston-Tiegel: Die Druckerpresse ist noch immer voll funktionstüchtig. Quelle: Mario Jahn

Innungsladen, Eichenkranz und Kartoffelschälmaschine

Ein Rundgang durch den Fachwerkbau hält weitere Besonderheiten parat. So findet sich neben den Innungsladen von Fleischer- und Bäckerzunft auch ein Eichenkranz des Gesangsvereines „Eiche“, dessen silberfarbene Ausfertigung aus dem Jahr 1892 stammt. Ungewöhnlich ist die Kartoffelschälmaschine der Firma Julius Gerth, einstmals Fabrikation landwirtschaftlicher Geräte in der Zwickauer Straße. Die Apparatur wurde an der Tischplatte festgeschraubt und sollte auf mechanischem Wege die Arbeit der Hausfrau erleichtern. Allerdings wurde jede Kartoffel einzeln eingespannt.

Ein besonderes Schmuckstück der Heimatstube ist der Eichenkranz von 1892. Quelle: Mario Jahn

Hochrad und vorsintflutliche Wäscherolle

Auch auf dem Dachboden ist Bemerkenswertes zu entdecken. Neben Pferdesattel und historischem Waschtisch stechen ein eisernes Laufrad und eine kleine Ausgabe eines Hochrades ins Auge. Doch zuvorderst erweckt eine vorsintflutliche Wäscherolle die Aufmerksamkeit. Die große hölzerne Einrichtung zum Bügeln von Tisch- und Handtüchern wird durch Unmengen loser Steine beschwert.

Archaische Wäscherolle: Der mit Steinen gefüllte Kasten wurde an der Kette hochgekurbelt, um Wäschestücke unter die Rolle legen zu können. Quelle: Mario Jahn

Mehr Interesse durch die Bevölkerung gewünscht

Das Hochrad ist eine der Besonderheiten, die man auf dem Dachboden des Heimatmuseums entdecken kann. Quelle: Mario Jahn

Trotz der Vielfältigkeit der Dauerausstellung lassen die Besucherzahlen laut Christiane Fiedler zu Wünschen übrig. Es seien hauptsächlich die Sonderausstellungen, die Neugierige in die Heimatstube locken. „Unser Verein wünscht sich mehr Interesse von Seiten der Bevölkerung“, meint die 63-jährige Sachbearbeiterin und merkt an: „Wir brauchen dringend eine neue und teilweise genauere Beschilderung unserer Exponate.“ Viele der ausgestellten Gerätschaften dürften allerhöchstens noch den älteren Gößnitzern bekannt sein. Einem jüngeren Publikum erschließt sich ihre Bedeutung ohne Erklärung nicht.

Von Dana Weber