Gößnitzer Jugendclub ’19 steht vor einem Neustart

Der Startschuss fiel bereits im Sommer 2019. Zum internationalen Kindertag organisierten Vereine und engagierte Gößnitzer ein Kinderfest auf den Flächen des Fußballvereins FSV Gößnitz. Damit sollten Spenden gesammelt werden für einen neuen Spielplatz. Der Erfolg stand für sich, zum Kindertag in Thüringen im Herbst folgte eine zweite Veranstaltung. Und zwischendurch gründete sich ein neuer Verein: Der Jugendclub Gößnitz ’19.

Die Pläne waren groß, das Team formierte sich langsam, doch dann kam Corona – und damit wurde das Projekt voll ausgebremst, erzählt Madeleine Dreyer. Sie ist eines der Gründungsmitglieder. Dreyer kennt den alten Jugendclub, übrigens an gleicher Stelle, noch aus ihrer Jugend. „Ich bin hier selber ein- und ausgegangen, aber das verlief sich irgendwann“, sagt sie. „Da waren hier auch mal bis zu 150 Leute am Start.“ Der alte Club hieß ähnlich, nur die 19 war damals noch eine 91 und war bis Ende 2018 in Trägerschaft der Awo. Dann war es erstmal still um den Club. Bis zum Sommer.

Gebäude gehört der Stadt Gößnitz

Das Haus, zentral gelegen am Freiheitsplatz 5, gehört der Stadt. Draußen hängt ein Schild, ein erster Hinweis für das, was im Inneren entstehen soll. Ein Treff für Jugendliche ist der Ort immer noch, allerdings nur draußen, denn im Untergeschoss des Hauses ist es derzeit fast leer. Einige Tische und Stühle stehen hier, eine Theke, mehr noch nicht. Weil das Haus eben noch in den Händen der Stadt liegt, wünscht man sich seitens des Vereins einen neuen Nutzungsvertrag, der vielleicht mehr Freiraum böte.

Geht es nach den Plänen des Vereins, soll sich das Bild im Untergeschoss bald ändern. Es soll wieder Schwung und Leben einziehen. „Der Jugendclub soll ein Treffpunkt für alle und jeden werden“, erzählt Madeleine Dreyer, bezieht sich aber besonders auf die Jugendlichen. „Wir wollen ein Angebot schaffen. Einen Ort, an dem man sich auch unter der Woche treffen kann, vielleicht eine Cola trinkt und ein bisschen ins Quatschen kommt“, sagt Dreyer. Der Club, so wünscht es sich Kevin Koch, der Vorsitzende des Vereins, soll auch eine Art Safe Space für die jungen Menschen werden. Dafür steht der Verein auch in Kontakt mit dem Team von „The Base“ in Schmölln. Deren Sozialarbeiter kommen mit ihrer mobilen Jugendarbeit bereits jetzt regelmäßig nach Gößnitz.

Corona-Lage muss sich nun entspannen

All das ist derzeit noch Zukunftsmusik, weiß Kevin Koch. „Als Verein hatten wir durch Corona kaum die Möglichkeit, eng zusammenzuwachsen. Aber es sind immerhin alle Boot geblieben“, betont er. Man wolle jetzt erstmal die neuen Coronaregeln abwarten, ergänzt Dreyer. Dann aber, wünscht sie sich, solle es schon losgehen. Erstmal mit einem Angebot in der Woche, abends. „Und wenn da keiner kommt, ist das auch erstmal okay. Wir sind in der Woche darauf wieder da. Und dann wieder“, sagt sie.

Sieben Mitstreiter stark ist der Verein derzeit. Über Zuwachs freut man sich natürlich, sagt Koch. Verschiedene Projekte, die sie neben dem offenen Nachmittag in Angriff nehmen wollen, haben sie schon im Kopf, so Koch. „Aber erstmal piano.“ Der Verein wolle in die Vorhaben auch die Jugendlichen von Anfang involvieren, so der Plan. Die Räumlichkeiten streichen, beispielsweise, wäre so eine Sache. Neben den Vereinsmitgliedern gibt es auch eine Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Unternehmen in Gößnitz. Eines davon habe sich schon bereit erklärt, die Farbe zu sponsern. „Wenn die Jugendlichen selber Arbeit reingesteckt haben, gehen sie auch anders mit den Dingen um“, glaubt Koch.

Die Finanzlage des gemeinnützigen Vereins soll über Spenden laufen. „Und wenn wir einiges selber organisieren müssen – ich bin durchaus bereit, hier ein paar Regale zu bauen und es gemütlicher zu gestalten“, sagt Dreyer. Wohlfühlen, eine entspannte Zeit verbringen, es soll im neuen Jugendclub möglich sein. „Vielleicht ohne immer Mama und Papa ganz in der Nähe zu haben“, sagt Dreyer.

Es ändert sich was, dort am Freiheitsplatz. Ist es wieder möglich, könnte es vielleicht zum ersten Kennenlernen und Bekanntmachen ein „Opening“ geben, sagt Koch. Ganz ohne Zwang, mit Getränken und Grill. Und vielleicht finden sich dann auch weitere Mitstreiter.

Wer Interesse hat, sich ebenfalls im Verein Jugendclub Gößnitz ’19 zu engagieren, kann sich bei Madeleine Dreyer vom gleichnamigen Fahrdienst Dreyer unter 034493 727467 melden.

